Uber і Wayve планують випробування безпілотних автомобілів у Лондоні

Американська Uber Technologies і британський стартап Wayve, що розробляє системи автономного водіння, оголосили про початок випробувань цілком автономних автомобілів на дорогах загального користування в Лондоні.

Wayve і Uber співпрацюватимуть з урядом Великої Британії і Transport for London, що управляє транспортною системою міста, для отримання різних дозволів перед запуском тестів.

"Лондон та інші міста Великої Британії є складним середовищем для водіння з істотно відмінними плануванням доріг і законами про дорожній рух порівняно з місцями в США, де досі проводилася більшість глобальних випробувань, - повідомляється в пресрелізі компаній. - Таким чином, отримані з досвіду Великої Британії уроки стануть важливим кроком вперед у розвитку технології (автономного водіння - ІФ) для розгортання в містах по всьому світу".

Uber і Wayve не уточнили, коли розпочнуться випробування у Великій Британії, заявивши, що поділяться детальнішою інформацією найближчими місяцями. Міністр транспорту Великої Британії Гейді Александер заявила, що уряд прискорює запуск пілотних проєктів безпілотних автомобілів і націлений на весну 2026 року.

Котирування акцій Uber зростають на 0,8% під час попередньої сесії у вівторок. Ринкова вартість компанії з початку поточного року підскочила на 44% (до $182 млрд), тоді як фондовий індекс S&P 500 додав 2%.