12:11 26.09.2025

Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У Повітряних силах Збройних сил України створюється новий рід військ - безпілотні системи протиповітряної оборони, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Захист мирних жителів, захист критичних об’єктів та інфраструктури від повітряних атак ворога – це перший пріоритет і для уряду й президента, і для Сил оборони. Для того, щоб вирішити це питання, поряд із збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони, ми розвиваємо й інші напрямки, які дають ефективність у боротьбі з засобами повітряного нападу противника. Ми вже в процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

Він пояснив, що маються на увазі дрони-перехоплювачі та іноземного виробництва, які, за словами головкома, знищують “шахеди” з високою ефективністю – 70% і більше.

“Тому створюються і нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, і командування, яке буде займатися саме цими дронами. Ми вже їх застосовуємо, збільшуємо кількість (радіолокаційних) станцій, нарощуємо чисельність, проводимо підготовку персоналу. Цей процес у розпалі, якщо можна так сказати”, - заявив Сирський.

Крім того, він зазначив, що розвиваються й інші напрямки. Зокрема, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами.

“В залежності від погоди, наші вертольоти інколи збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому ми цей напрямок також масштабуємо. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити противника – вдень, вночі, в різних погодних умовах, у тепловізійному й інфрачервоному режимах”, - повідомив головком.

Іншим важливим напрямком, за словами Сирського, є легкомоторна авіація з кулеметними установками.

“Вона також засвідчує свою ефективність у боротьбі з “шахедами”. Ми вивчаємо питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків з цією метою”, - додав він.

Крім того, продовжується робота з нарощення кількості і якості засобів електронної боротьби.

“Наша задача – забезпечити три-, чотирикратне перекриття об’єктів (засобами РЕБ). Усе, що є для нарощення нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему. У нас є системи автоматизованого управління. Створюються рубежі перехоплення. Зокрема дрони починають перехоплюватися вже на першому рубежі, щойно вони перетинають лінію бойового зіткнення”, - наголосив головком.

