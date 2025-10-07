Інтерфакс-Україна
Події
15:11 07.10.2025

Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

2 хв читати
Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Естонська компанія Milrem Robotics надасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS, проєкт фінансується та координується Нідерландами.

"Milrem Robotics — провідний світовий розробник робототехніки та автономних систем — поставить в Україну понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS в рамках благодійної програми, що фінансується та координується Нідерландами. Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена у співпраці з VDL Defentec", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

За інформацією, поставки будуть здійснюватися компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію кінцевого складання на своєму заводі в Борні. Конструкція лінії складання розроблена з урахуванням можливості масштабування, що дозволить збільшити обсяги виробництва і поставок відповідно до майбутніх потреб.

"Ми маємо честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже довела свою цінність в бойових умовах, і ми віримо, що цей внесок істотно посилить оборонний потенціал України", — сказав Кулдар Ваарсі, генеральний директор Milrem Robotics.

Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу для забезпечення ефективного використання та обслуговування обладнання в польових умовах.

Нові одиниці доповнять 15 транспортних засобів THeMIS, які вже експлуатуються в Україні і з 2022 року та довели свою ефективність на полі бою.

THeMIS – це високоадаптивна платформа безпілотних транспортних засобів, призначена для підтримки піхотних військ, логістики, розвідки та бойових місій. Наразі вона є частиною програм робототехніки або використовується в 19 країнах, що робить її найбільш широко використовуваним безпілотним транспортним засобом у своєму класі.

 

Теги: #естонія #військова_допомога #безпілотні_системи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 01.10.2025
МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

МЗС Естонії: Росія повинна припинити ядерний терор та повернути ЗАЕС під контроль України

14:00 28.09.2025
Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

12:11 26.09.2025
Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

Сирський: Ми вже в процесі створення нового роду військ у Повітряних силах

21:12 24.09.2025
Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

Президент Естонії: Ми повинні залишатися непохитними у невизнанні окупації українського Криму

13:55 23.09.2025
НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

НАТО у зв’язку у порушенням повітряного простору Естонії російськими МІГами: реакція альянсу і надалі буде рішучою

20:10 22.09.2025
Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

19:08 21.09.2025
Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

14:46 21.09.2025
Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

21:48 19.09.2025
Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

Уряд Естонії запросив консультації з НАТО, а естонське МЗС вручило ноту протесту РФ через чергове порушення повітряного простору

21:17 19.09.2025
Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

ВАЖЛИВЕ

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

Ворог обстрілом пошкодив локомотивне депо та 3 електропоїзди на Полтавщині

Повітряні сили: збито 88 зі 152 БпЛА, зафіксовано влучання 52 безпілотників на 10 локаціях

Україна закликала партнерів посилити тиск, щоб зупинити російський ядерний шантаж і запобігти катастрофі в Європі

ОСТАННЄ

Латвія заборонить нерегулярне автобусне сполучення з Білоруссю та Росією

В Данії можуть організувати демонстраційний хаб, де будуть представлені українські безпекові рішення - Шмигаль

Глава МВС: тільки за вересень нацгвардійці поповнили обмінний фонд 28 полоненими російськими військовими

Самп'єрто: звільнення українських співробітників спеціальної моніторингової місії ОБСЄ залишається пріоритетом

Миколаїв вперше з 2022 року з централізованим постачанням прісної води - Кулеба

Укроборонпром у перший день роботи на DFNC3 підписав три угоди про співпрацю – Сметанін

Шмигаль закликав держави-партнери інвестувати в українське виробництво зброї

Метеорологи підвищили рівень небезпеки погодних умов на півдні Одещині до помаранчевого

Самп'єрто: порушення повітряного простору Європи - нагадування, що війна РФ не обмежується Україною

Українські безпілотники у вересні збільшили кількість уражень цілей противника на 10,8% - Сирський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА