Україна отримає від Естонії понад 150 наземних безпілотних платформ THeMIS

Естонська компанія Milrem Robotics надасть Україні понад 150 бойових безпілотних платформ THeMIS, проєкт фінансується та координується Нідерландами.

"Milrem Robotics — провідний світовий розробник робототехніки та автономних систем — поставить в Україну понад 150 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS в рамках благодійної програми, що фінансується та координується Нідерландами. Значна частина цих транспортних засобів буде зібрана та поставлена у співпраці з VDL Defentec", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

За інформацією, поставки будуть здійснюватися компанією Milrem Robotics Netherlands у тісній співпраці з VDL Defentec, яка створює спеціальну лінію кінцевого складання на своєму заводі в Борні. Конструкція лінії складання розроблена з урахуванням можливості масштабування, що дозволить збільшити обсяги виробництва і поставок відповідно до майбутніх потреб.

"Ми маємо честь очолювати цей проект у партнерстві з Нідерландами та VDL. Платформа THeMIS вже довела свою цінність в бойових умовах, і ми віримо, що цей внесок істотно посилить оборонний потенціал України", — сказав Кулдар Ваарсі, генеральний директор Milrem Robotics.

Milrem Robotics проведе комплексне навчання українських операторів та допоміжного персоналу для забезпечення ефективного використання та обслуговування обладнання в польових умовах.

Нові одиниці доповнять 15 транспортних засобів THeMIS, які вже експлуатуються в Україні і з 2022 року та довели свою ефективність на полі бою.

THeMIS – це високоадаптивна платформа безпілотних транспортних засобів, призначена для підтримки піхотних військ, логістики, розвідки та бойових місій. Наразі вона є частиною програм робототехніки або використовується в 19 країнах, що робить її найбільш широко використовуваним безпілотним транспортним засобом у своєму класі.