11:46 11.11.2025

Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

Німеччина збільшить допомогу Україні до понад EUR11,5 млрд у 2026р

Федеральний уряд Німеччини має намір збільшити допомогу Україні у відбитті російської агресії у 2026 році до понад EUR11,5 млрд, повідомляє ntv з посиланням на проект Міністерства фінансів для остаточних консультацій бюджетного комітету щодо проекту бюджету на 2026 рік.

"Згідно з цим документом, стаття бюджету "Підготовка держав, що зазнали нападу всупереч міжнародному праву, у сфері безпеки, оборони та стабілізації" буде збільшена на три мільярди євро порівняно з проектом уряду і становитиме близько EUR11,55 млрд. Минулого тижня з урядових кіл пролунала інформація, що додаткові кошти будуть спрямовані, серед іншого, на артилерію, дрони та броньовані транспортні засоби, а також на придбання двох систем протиповітряної оборони Patriot", - вказується у повідомленні.

Бюджетний комітет Бундестагу збирається в четвер на так зване узгоджувальне засідання, щоб доопрацювати проект бюджету на 2026 рік.

 

