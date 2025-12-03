Інтерфакс-Україна
Події
18:24 03.12.2025

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

1 хв читати
П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга
Фото: https://www.facebook.com

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у штаб-квартирі НАТО.

"Андрій Сибіга за підсумками міністерського засідання Ради Україна-НАТО: п’ять країн підтвердили виділення 1 млрд доларів додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Раніше генсек НАТО заявив, що загалом у програмі PURL взяли участь понад дві третини союзників НАТО, і країн, які ще не зробили внесків у PURL, "насправді залишилося дуже мало". Він повідомив, що Нова Зеландія та Австралія долучаться до програми із закупівлі американського озброєння для України.

 

Теги: #purl #військова_допомога #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 03.12.2025
Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

Сибіга заявив про суттєвий прогрес у питанні використання заморожених російських активів

18:42 03.12.2025
Глава МЗС Італії вважає участь в ініціативі PURL "передчасною"

Глава МЗС Італії вважає участь в ініціативі PURL "передчасною"

18:17 03.12.2025
Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

Україна отримала запрошення від американської сторони відвідати США найближчим часом для продовження переговорів - Сибіга

12:48 03.12.2025
Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС

Німеччина через механізм PURL у двох пакетах додатково закупить для України озброєння на суму $200 млн - глава МЗС

11:48 03.12.2025
Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

Норвегія, Нідерланди та Німеччина оголоcили про спільний пакет підтримки України на NOK5 млрд у рамках PURL

20:10 02.12.2025
Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

18:51 02.12.2025
Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

18:03 02.12.2025
Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

13:41 01.12.2025
Глави МЗС України та Франції у Парижі обговорили мирні зусилля та оборонну співпрацю

Глави МЗС України та Франції у Парижі обговорили мирні зусилля та оборонну співпрацю

17:57 30.11.2025
Сибіга привітав рішення президента Навроцького скасувати зустріч з Орбаном

Сибіга привітав рішення президента Навроцького скасувати зустріч з Орбаном

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Апеляційний суд звільнив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова з-під варти

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

Єврокомісія представила два рішення для підтримки фінпотреб України: запозичення ЄС та "репараційний кредит"

Ворог окупував три села біля Покровська та Гуляйполя за добу - DeepState

ОСТАННЄ

У Кривому Розі вже троє постраждалих, серед них дитина

НАЛУ ініціює звернення до Європарламенту щодо правил реєстрації українських організацій у Реєстрі прозорості ЄС

Тарифи на опалення не змінюватимуться, а його вартість залежить від теплоспоживання кожного будинку – "Київтеплоенерго"

Вибух у Харкові не пов’язаний з ворожою атакою - мер

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

КС суд визнав неконституційним надання прокурору можливості представляти інтереси держави в суді через неналежний захист цих інтересів владою

У Харкові тривають пошуково-рятувальні роботи, перевіряється інформація про двох зниклих безвісти осіб

Двоє шахтарів "ДТЕК" загинули на Дніпропетровщині внаслідок удару дрона РФ

Колишнього прем’єр-міністра Азарова заочно засуджено до 15 років ув’язнення за держзраду - СБУ

Румунські водолази провели місію з нейтралізації морського дрона в Чорному морі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА