П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки через програму PURL - Сибіга

П’ять країн підтвердили виділення $1 млрд додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який перебуває у штаб-квартирі НАТО.

"Андрій Сибіга за підсумками міністерського засідання Ради Україна-НАТО: п’ять країн підтвердили виділення 1 млрд доларів додаткової підтримки для Сил оборони через програму PURL", - йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ України.

Раніше генсек НАТО заявив, що загалом у програмі PURL взяли участь понад дві третини союзників НАТО, і країн, які ще не зробили внесків у PURL, "насправді залишилося дуже мало". Він повідомив, що Нова Зеландія та Австралія долучаться до програми із закупівлі американського озброєння для України.