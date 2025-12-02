Інтерфакс-Україна
20:10 02.12.2025

Каллас: В ініціативі з постачанням Україні боєприпасів ми ще не досягли мети

Ініціатива верховного представника Європейського союзу Каї Каллас щодо надання Україні боєприпасів ще не досягла своєї мети, але продовжуються зусилля щодо її реалізації.

"Щодо ініціативи з боєприпасами, то, на жаль, мушу сказати, що ми ще не досягли мети, хоча сьогодні одна країна-член повідомила мені, що найближчими тижнями ухвалить ще одне рішення, яке також сприятиме реалізації цієї ініціативи", - сказала Каллас у своїй заяві для преси у вівторок за підсумками засідання міністрів оборони ЄС, на якій обговорювались війна РФ проти України та європейська оборона.

До частини дискусій також долучилися міністр оборони України Денис Шмигаль та заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська. 

"Сьогодні ми також заслухали міністра оборони Шмигаля щодо потреб, які має Україна, а також його заклик до країн-членів робити більше. Звичайно, Україні також потрібні дрони та інші засоби, але вона досі потребує боєприпасів, тож робота у цьому напрямі триває. Що стосується підтримки України загалом, то… тягар розподілений нерівномірно. Тому ті країни-члени, які роблять більше, також закликали активізуватися тих, хто робить недостатньо. Допомога Україні зараз коштує набагато дешевше, ніж якщо ця війна триватиме. Якщо ми всі докладемо спільних зусиль, щоб допомогти Україні та чинити тиск на Росію, то ця війна швидше завершиться, і витрати також припиняться значно раніше", - сказала верховний представник ЄС.

На засіданні, за її словами, обговорювалося, як мобілізувати додаткове приватне фінансування для співпраці з Україною в оборонно-промисловій сфері, зокрема через Європейський інвестиційний банк.

Каллас повідомила, що Нідерланди у вівторок підписали угоду з Україною про створення виробничої лінії на своїй території. 

"Європа та Україна повинні будувати разом, виробляти разом і впроваджувати інновації разом. Це взаємовигідна ситуація для обох сторін. Україна має бойовий досвід, і нашій оборонній промисловості це також потрібно. Я рада, що все більше країн-членів долучаються до цього", - сказала вона.

Міністри також обговорили європейську оборону. "Усі погодилися, що Європа повинна продовжувати зміцнювати власну оборону. У нас не так багато часу на дії. Малоймовірно, що Путін довго дотримуватиметься будь-якої угоди. І якщо ми не будемо сильними, це станеться швидше. Лідери визначили чіткий напрямок у "Дорожній карті оборонної готовності". Зараз формуються "Коаліції спроможностей". Деякі з них уже провели зустрічі, наприклад, із питань протиповітряної оборони та безпілотників. Інші долучаться незабаром. Конкретні проєкти очікуються в першій половині наступного року", - повідомила Каллас.

Також були розглянуті ініціативи, покликані допомогти координувати інвестиції у сферах, де жодна країна-член не може діяти самостійно. Вона, зокрема, відзначила Фінляндію за кроки у просуванні ініціативи "Варта східного флангу" (Eastern Flank Watch).

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Каллас за ініціативу з надання 2 мільйонів артилерійських боєприпасів для України та державам-членам ЄС, які вже зобов’язалися поставити понад 1,35 мільйони снарядів у 2025 році.

 

Теги: #військова_допомога #єс

