У Києві запустили чатбот для оформлення поїздок у соціальному таксі

У столиці України запустили чатбот у тестовому режимі для оформлення поїздок у соціальному таксі - спеціально обладнаному транспорті для перевезень людей з інвалідністю, повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Марина Хонда.

"Для зручності оформлення поїздок запускаємо чатбот у тестовому режимі, де можна буде оперативно створити та скасувати поїздку, залишити відгук, отримати відповіді на найпоширеніші запитання", - написала вона у фейсбуці в середу.

Як зазначила Хонда, соціальне таксі працює в Києві вже близько трьох років. "Щомісяця кількість осіб, яких перевозить надавач послуг, збільшується. Зокрема, кількість тих, хто потребує перевезення, збільшилася із 200 до 300 людей. Уже випущено на маршрути 12 спеціалізованих автомобілів", - повідомила вона.

Заступниця голови КМДА уточнила, що скористатися послугою інклюзивного таксі та отримати додаткову інформацію можна через чатбот у телеграмі за посиланням: https://t.me/kyivsocialtaxi_bot.

Соціальне таксі - це спеціальний транспорт, призначений для перевезень людей з інвалідністю. Він обладнаний усіма необхідними засобами для безпеки та комфорту під час поїздок до об'єктів соціального значення (центри реабілітації, лікарні, навчальні заклади тощо).