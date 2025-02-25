Віцепрем’єр Федоров закликав українців на окупованих територіях повідомляти про штаби і табори окупантів у чатботі

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав українців, які самі або їх родичі проживають на окупованих територіях України повідомляти про штаби, командні пункти та тренувальні табори російських окупантів в чатботі єВорог.

"Якщо помітили щось подібне — переходьте в чатбот єВорог (https://t.me/evorog_bot) із розділу Сервіси в Дії. Обовʼязково подбайте про власну безпеку: знімайте тільки, якщо впевнені, що поряд нікого немає. Видаліть листування із чатботом та фото з галереї, потім перевірте, чи не залишилося у Видаленому. Надсилайте цей допис знайомим та родичам з окупованих територій", - написав Федоров в Телеграм у вівторок.

Він відзначив, що знищення штабів, командних пунктів і тренувальних таборів ускладнить управління, підірве логістику окупантів, деморалізує їх війська й посилить паніку.