Google відмовилася від розробки чат-бота для покоління Z

Американська Google, що входить в Alphabet Inc., відмовилася від розробки мобільного чат-бота для представників покоління Z, передає CNBC.

Google працювала над чат-ботом Bubble Characters, який використовував технології штучного інтелекту (ШІ), з четвертого кварталу 2022 року, але нещодавно знизила пріоритет цього проєкту на тлі внутрішньої реорганізації. Коли Google знижує пріоритет проєкту, робота над ним, зазвичай, припиняється, - йдеться в повідомленні.

Згідно з внутрішньою документацією, з якою ознайомився CNBC, користувачі Bubble Characters могли б розмовляти з цифровими персонажами. Діалоги формувалися на основі великих мовних моделей - масивів даних, завдяки яким машина може розуміти і генерувати осмислений текст.

Телеканалу, зокрема, вдалося побачити, як схожий на мультгероя персонаж, що розмовляє доброзичливим тоном, вступав у розмову, ставив уточнювальні запитання і навіть давав пораду щодо людських стосунків.

Однак керівництво підрозділу Google, що працює над віртуальними помічниками для різних платформ, вирішило приділити основну увагу чат-боту Bard. Деяких учасників команди Bubble Characters попросили призупинити роботу над застосунком і переключитися на Bard, який був представлений у березні і якого ЗМІ називають конкурентом популярного ChatGPT.

Bard покликаний допомогти інтернет-гіганту ліквідувати відставання від конкурентів на шляху до монетизації генеративного (такого, що створює контент) ШІ, зазначала Financial Times. Це перший окремий споживчий продукт Google на основі штучного інтелекту.

Крім того, сенатор від штату Колорадо Майкл Беннет цього року надіслав листа на адресу керівників технологічних гігантів, включно з Google, де висловив занепокоєння використанням молоддю чат-ботів на основі ШІ.

"Нехай генеративний ШІ володіє величезним потенціалом, не можна в гонитві за його інтеграцією в повсякденне життя жертвувати безпекою і благополуччям юних користувачів", - ідеться в листі, текст якого опубліковано на сайті сенатора.

До покоління Z зазвичай відносять народжених у 1997-2014 роках, пояснює MarketWatch.

Газета The Wall Street Journal минулого тижня з посиланням на джерела також повідомила, що Google почала тестувати чат-бота Med-PaLM 2, здатного відповідати на медичні запитання.

Акції Alphabet подешевшали на 0,1% на постмаркеті у вівторок. Із початку року капіталізація компанії збільшилася на 32,8%, до $1,48 трлн.