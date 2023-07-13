Події

07:38 13.07.2023

Google відмовилася від розробки чат-бота для покоління Z

2 хв читати
Google відмовилася від розробки чат-бота для покоління Z

Американська Google, що входить в Alphabet Inc., відмовилася від розробки мобільного чат-бота для представників покоління Z, передає CNBC.

Google працювала над чат-ботом Bubble Characters, який використовував технології штучного інтелекту (ШІ), з четвертого кварталу 2022 року, але нещодавно знизила пріоритет цього проєкту на тлі внутрішньої реорганізації. Коли Google знижує пріоритет проєкту, робота над ним, зазвичай, припиняється, - йдеться в повідомленні.

Згідно з внутрішньою документацією, з якою ознайомився CNBC, користувачі Bubble Characters могли б розмовляти з цифровими персонажами. Діалоги формувалися на основі великих мовних моделей - масивів даних, завдяки яким машина може розуміти і генерувати осмислений текст.

Телеканалу, зокрема, вдалося побачити, як схожий на мультгероя персонаж, що розмовляє доброзичливим тоном, вступав у розмову, ставив уточнювальні запитання і навіть давав пораду щодо людських стосунків.

Однак керівництво підрозділу Google, що працює над віртуальними помічниками для різних платформ, вирішило приділити основну увагу чат-боту Bard. Деяких учасників команди Bubble Characters попросили призупинити роботу над застосунком і переключитися на Bard, який був представлений у березні і якого ЗМІ називають конкурентом популярного ChatGPT.

Bard покликаний допомогти інтернет-гіганту ліквідувати відставання від конкурентів на шляху до монетизації генеративного (такого, що створює контент) ШІ, зазначала Financial Times. Це перший окремий споживчий продукт Google на основі штучного інтелекту.

Крім того, сенатор від штату Колорадо Майкл Беннет цього року надіслав листа на адресу керівників технологічних гігантів, включно з Google, де висловив занепокоєння використанням молоддю чат-ботів на основі ШІ.

"Нехай генеративний ШІ володіє величезним потенціалом, не можна в гонитві за його інтеграцією в повсякденне життя жертвувати безпекою і благополуччям юних користувачів", - ідеться в листі, текст якого опубліковано на сайті сенатора.

До покоління Z зазвичай відносять народжених у 1997-2014 роках, пояснює MarketWatch.

Газета The Wall Street Journal минулого тижня з посиланням на джерела також повідомила, що Google почала тестувати чат-бота Med-PaLM 2, здатного відповідати на медичні запитання.

Акції Alphabet подешевшали на 0,1% на постмаркеті у вівторок. Із початку року капіталізація компанії збільшилася на 32,8%, до $1,48 трлн.

 

 

Теги: #google #відмова #чатбот

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:28 12.07.2023
Зеленський назвав важливим результатом відмову від ПДЧ на шляху до НАТО - Зеленський

Зеленський назвав важливим результатом відмову від ПДЧ на шляху до НАТО - Зеленський

20:41 11.07.2023
У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

У Німеччині підтвердили, що не передадуть Україні ракети Taurus

10:45 19.06.2023
РФ наразі відхилила запит на доступ ООН у підтоплені райони лівого берега Херсонщини

РФ наразі відхилила запит на доступ ООН у підтоплені райони лівого берега Херсонщини

17:55 14.06.2023
ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

ЄК може змусити Google продати частину бізнесу у сфері онлайн-реклами через проблеми з конкуренцією

20:39 08.06.2023
Google посилює вимоги до перебування співробітників в офісі

Google посилює вимоги до перебування співробітників в офісі

12:54 25.05.2023
Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

Meta у 2023 р. сплатила "податок на гугл" $10,3 млн, Google - $5,7 млн

08:44 12.05.2023
Організатори "Євробачення-2023" відмовили Зеленському у виступі з промовою на фіналі конкурсу

Організатори "Євробачення-2023" відмовили Зеленському у виступі з промовою на фіналі конкурсу

11:26 01.05.2023
Театр ім. Франка скасовує участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми

Театр ім. Франка скасовує участь у Театральній Олімпіаді в Будапешті через включення росіян до програми

21:00 20.04.2023
Суданські військові відмовляються від переговорів із "Силами швидкого реагування", вимагають їх капітуляції

Суданські військові відмовляються від переговорів із "Силами швидкого реагування", вимагають їх капітуляції

17:46 20.04.2023
Google використовує ШІ свого чат-бота для створення "людських" рекламних кампаній

Google використовує ШІ свого чат-бота для створення "людських" рекламних кампаній

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 20 із 20 "шахедів" і два "Калібри"

ЗС України ліквідували 11 із 15 "шахедів", які атакували Україну вночі

Сили ППО ліквідували близько десятка іранських дронів

На саміті НАТО сформовано фундамент безпеки України

ЗС України просунулися на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на зайнятих рубежах

ОСТАННЄ

ППО ліквідувала російську ракету на Хмельниччині

Українські воїни стримують наступ РФ на куп'янському, лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках

Два мирні жителі Харківщини постраждали внаслідок російської збройної агресії за добу

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих після падіння на житловий масив вибухонебезпечного предмета

ЗС України за добу знищили 510 окупантів

Один "Калібр" і чотири "шахеди" ППО ліквідувала в Миколаївській області

Чотири людини постраждали, двох із них госпіталізовано з осколковими пораненнями після нічної атаки РФ на Київ

На Донеччині вісім людей постраждали від російської агресії

Окупанти випустили 487 снарядів по Херсонській області, є жертви

Криза вартості життя підживлює політичні заворушення - індекс політичних ризиків WTW

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА