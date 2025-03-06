На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Понад 10 тис. домогосподарств на Одещині лишилося без світла після російських обстрілів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Минулої ночі росія вкотре атакувала мирні міста ракетами та дронами. Постраждали Дніпропетровська, Київська, Одеська, Сумська, Харківська та Херсонська області", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він розповів, що у Кривому Розі ворог ударив по готелю, в Сумах - дроном по поштовому складу, на Харківщині внаслідок російського авіаудару пошкоджено приватні будинки.

"На Одещині росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру, понад 10 тисяч домогосподарств лишилося без світла. Енергетики працюють у цілодобовому режимі, аби повернути електропостачання в усі домівки", - додав він.

Прем'єр вкотре наголосив, що Україні потрібні сильні гарантії безпеки, аби забезпечити надійний і справедливий мир.