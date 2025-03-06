Події

09:01 06.03.2025

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

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Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох осіб, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Мої співчуття рідним та близьким. Кількість жертв зросла до чотирьох людей", - написав Лисак.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, п'ятниця у місті оголошена днем жалоби.

"Завтра, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки", - написав Вілкул в телеграм-каналі.

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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