Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох осіб, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Телеграм.

"У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки. Мої співчуття рідним та близьким. Кількість жертв зросла до чотирьох людей", - написав Лисак.

Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, п'ятниця у місті оголошена днем жалоби.

"Завтра, 7 березня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби за жертвами ворожої терористичної атаки", - написав Вілкул в телеграм-каналі.