Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Місцевий житель загинув та ще двоє постраждали внаслідок бомбардування селища Слатине у Харківській області, повідомляє в телеграм-каналі Національна поліція в четвер.

"Сьогодні близько 5:15 стався обстріл селища Слатине Дергачівської громади, попередньо КАБом. Внаслідок удару у власній оселі загинув 51-річний чоловік. Також постраждали 62-річна жінка та 22-річний чоловік – мешканці зруйнованого будинку. Вони звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі, зайнялася пожежа.