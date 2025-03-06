Події

08:32 06.03.2025

Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області

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Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області
Фото: https://t.me/UA_National_Police

Місцевий житель загинув та ще двоє постраждали внаслідок бомбардування селища Слатине у Харківській області, повідомляє в телеграм-каналі Національна поліція в четвер.

"Сьогодні близько 5:15 стався обстріл селища Слатине Дергачівської громади, попередньо КАБом. Внаслідок удару у власній оселі загинув 51-річний чоловік. Також постраждали 62-річна жінка та 22-річний чоловік – мешканці зруйнованого будинку. Вони звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Пошкоджено кілька приватних будинків, автомобілі, зайнялася пожежа.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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