Події

11:24 01.03.2025

Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки потрібно, – Стубб

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Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки потрібно, – Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб (Cai-Göran Alexander Stubb) заявив, що Україна бореться не лише за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, але й за "європейську безпеку, свободу і світовий порядок, заснований на правилах".

"Героїчна боротьба України проти агресивної війни Росії - це питання існування України як нації. Ми у Фінляндії розуміємо, через що проходить Україна. Україна бореться не лише за свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, але й за європейську безпеку, свободу і світовий порядок, заснований на правилах. Україна та її демократично обрані лідери заслуговують на нашу повагу та підтримку. Ми будемо стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", - дописав Стубб в соцмережі Х у суботу.

Раніше повідомлялось, що міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен (Elina Valtonen) висловила свою підтримку Україні після суперечки українського лідера Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

 

Теги: #стубб #підтримка #україна #фінляндія

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