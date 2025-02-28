Трамп під час суперечки із Зеленським допустив непідписання угоди і обвинуватив Зеленського у неповазі

Президент США Дональд Трамп допустив можливість непідписання угоди про корисні копалини під час суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

"А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, і це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп.