Події

19:42 28.02.2025

Трамп під час суперечки із Зеленським допустив непідписання угоди і обвинуватив Зеленського у неповазі

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Трамп під час суперечки із Зеленським допустив непідписання угоди і обвинуватив Зеленського у неповазі

Президент США Дональд Трамп допустив можливість непідписання угоди про корисні копалини під час суперечки з президентом України Володимиром Зеленським.

"А чи можете виступати з позиції сили без США? Ваші люди сміливці. Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди. Я розумію, що це буде тяжко, буде сутужно, але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції, але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, і це не дуже добре, не дуже мило з вашого боку", - сказав Трамп.

Теги: #трамп #зеленський #сша

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