Понад 500 чоловіків, які виїхали за кордон за листами Мінкультури, не повернулося в Україну у 2024 р.

За 2024 рік з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів сприяння Міністерства культури і стратегічних комунікацій, заявляє радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін.

"Тільки за 2024 рік (здебільшого за його першу половину, коли законодавство про мобілізацію було посилене) з-за кордону не повернулося більше 500 чоловіків, які виїхали за допомогою листів-пропозицій МКІП", - написав Золотухін у Facebook.

За його словами, по кожному такому кейсу Національною поліцією порушено кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України, наприклад, стаття 332-3 "Незаконне перетинання державного кордону України в особливий період".

"При цьому посадові особи МКСК автоматично стають фігурантами по цим кримінальним справам, оскільки розглядається і питання організації незаконного перетину кордону. Тобто, люди, які ставлять свої підписи під цими листами-пропозиціями, автоматично стають підозрюваними в той момент, коли людина відмовляється повертатися в Україну", - додав він.

За його словами, на сьогодні не існує жодного документу, який би регламентував право Мінкультури чи будь-якого іншого відомства звертатися до Державної прикордонної служби з проханням сприяти в перетині кордону під час воєнного стану.

"Будь-які спроби вдосконалити регулювання цього питання на рівні Кабміну наштовхуються на стіну відмов у зв'язку з тим, що у сил оборони не існує виміру "культурної дипломатії", чи будь-якого іншого - а існує виключно вимір "мобілізаційного ресурсу", який скорочується через ось такі виїзди за кордон. Кілька пропозицій, які висувалися - не були підтримані", - повідомив радник, додавши, що Верховна Рада також відмовляється приймати закон, який би криміналізував факт неповернення громадянина України призивного віку з-за кордону.

"Таким чином, усі процеси продовжують відбуватися у ручному управлінні. А воно породжує серйозні колізії, які здебільшого ґрунтуються на тому, що держслужбовці, які знаходяться під постійною загрозою кримінальних справ - просто виконують всі букви закону. Якщо вони не виконані аплікантами - сорі, але ніяких листів не буде", - констатував він.

Серед іншого Золотухін означив, які є шляхи вирішення цього питання: криміналізувати неповернення, а не перетин кордону; зробити процедуру звітування за результатами виїзду (скільки коштів зібрав, кому передав, які меседжі озвучив на концерті); унормувати практику надання листів-пропозицій для більшої кількості органів влади.

Раніше Мінкультури заявило, що з 3 березня 2025 року і до нормативно-правового врегулювання питання призупиняє видачу листів сприяння до Державної прикордонної служби щодо виїзду військовозобов'язаних митців та медійників за кордон.

Як повідомлялося, Мінкультури надіслало до Держприкордонслужби 3 тис. 724 листи щодо сприяння у тимчасовому виїзді за кордон у 2023 році. Водночас відомство заявило, що не обліковує порушників умов повернення, але тодішній в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв заявляв, що з-за кордону не повертається менше ніж 1% діячів культури з тих, кому видано дозвіл на виїзд.

У 2024 році Мінкультури 2,7 тис. раз клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними.

У жовтні 2024 року міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький заявив, що кожен п'ятий діяч культури з тих, хто виїжджає за кордон за дозволом від Мінкультури, не повертається.