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15:33 23.02.2025

Альтернатива Starlink є - Умєров

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Альтернатива Starlink є - Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров заявляє, що альтернатива системі Starlink є, і профільні відомства скоро про неї розкажуть.

"Щодо Starlink… Ми вже працюємо над цим, альтернативи є. Не розголошуємо, скоро разом і з Мінцифри і з Мінстратпромом і іншими нашими колегами з Міноборони і Збройних сил повідомимо, як ми будемо мати ці рішення. Але вже рішення є, альтернатива є", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві, відповідаючи на запитання, якщо система Starlink буде вимкнена для України.

В свою чергу начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що станом на зараз жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні немає.

"І навпаки, ще в період від півтора тижні тому до тепер фіксуються випадки блокування так званих "сірих" Starlink в районі зони бойових дій, зони зіткнення з російського боку. Такі випадки реально є і вони далеко непоодинокі. Бували дні, що виключали цілі підрозділи", - додав він.

Як повідомлялося, термінали супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска для України придбала Польща, яка продовжує сплачувати за них абонентську плату, тому відключення їх буде порушенням бізнес-контракту та малоймовірно, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski).

Reuters з посиланням на власні джерела повідомив, що американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска,

Пізніше Ілон Маск спростував заяви ЗМІ щодо можливого відключення Starlink у разі, якщо Україна не підпише угоду про постачання корисних копалин.

Теги: #starlink #альтернатива

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