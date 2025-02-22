Віцепрем’єр Польщі сумнівається у можливості відключення придбаних для України Starlink

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Термінали супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска для України придбала Польща, яка продовжує сплачувати за них абонентську плату, тому відключення їх буде порушенням бізнес-контракту та малоймовірно, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski).

"Польща купила Starlink-и, які передала Україні. Ми платимо і будемо платити абонплату за супутниковий Інтернет для України. Я не можу уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща", - написав Гавковський в соцмережі Х у суботу.

Reuters з посиланням на власні джерела повідомив, що американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска,

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink, при цьому висловивши упевненість, що відключення Starlink не трапиться.

Starlink забезпечує інтернет-зв'язок для зруйнованих війною регіонів України та українських військових.