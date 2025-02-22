Маск спростував заяви ЗМІ щодо відключення Starlink для України

Американський мільярдер Ілон Маск спростував заяви ЗМІ щодо можливого відключення Starlink у разі, якщо Україна не підпише угоду про постачання корисних копалин.

"Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як брехуни у спадщині новин", - написав Маск у Х.

Як повідомлялося, термінали супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска для України придбала Польща, яка продовжує сплачувати за них абонентську плату, тому відключення їх буде порушенням бізнес-контракту та малоймовірно, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski)

Reuters з посиланням на власні джерела повідомив, що американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска,

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink, при цьому висловивши упевненість, що відключення Starlink не трапиться.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1893375607079059629