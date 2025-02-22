Події

22:03 22.02.2025

Маск спростував заяви ЗМІ щодо відключення Starlink для України

1 хв читати

Американський мільярдер Ілон Маск спростував заяви ЗМІ щодо можливого відключення Starlink у разі, якщо Україна не підпише угоду про постачання корисних копалин.

"Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як брехуни у спадщині новин", - написав Маск у Х.

Як повідомлялося, термінали супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска для України придбала Польща, яка продовжує сплачувати за них абонентську плату, тому відключення їх буде порушенням бізнес-контракту та малоймовірно, вважає віцепрем'єр-міністр - міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський (Krzysztof Gawkowski)

Reuters з посиланням на власні джерела повідомив, що американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска,

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко повідомив, що Україна має альтернативу супутниковій інтернет-системі Starlink, при цьому висловивши упевненість, що відключення Starlink не трапиться.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/1893375607079059629

Теги: #спростування #starlink #маск #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:45 24.02.2025
Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

22:23 24.02.2025
США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

22:21 24.02.2025
Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

Трамп: ми з Макроном погоджуємось, що Європа повинна взяти на себе центральну роль у забезпеченні довгострокової безпеки України

22:17 24.02.2025
Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

Трамп: ми повинні мати угоду з Україною щодо критично важливих мінералів, я думаю, ми досягли значного прогресу

21:18 24.02.2025
Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

Росія не заперечуватиме проти європейських миротворців в Україні, вважає Трамп

17:57 23.02.2025
США не попереджали про відключення "Старлінків", але Україна повинна бути готова до цього – Зеленський

США не попереджали про відключення "Старлінків", але Україна повинна бути готова до цього – Зеленський

15:33 23.02.2025
Альтернатива Starlink є - Умєров

Альтернатива Starlink є - Умєров

06:36 23.02.2025
Трамп просить Маска агресивніше працювати над підвищенням ефективності уряду США

Трамп просить Маска агресивніше працювати над підвищенням ефективності уряду США

16:28 22.02.2025
Віцепрем’єр Польщі сумнівається у можливості відключення придбаних для України Starlink

Віцепрем’єр Польщі сумнівається у можливості відключення придбаних для України Starlink

20:27 21.02.2025
Маск пояснив зміну ставлення до України діями влади

Маск пояснив зміну ставлення до України діями влади

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Київ вітає ухвалення резолюції ГА ООН "Просування всеохоплюючого, справедливого та сталого миру в Україні"

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Сибіга: У санкційній політиці настав час переходити від заморожування до конфіскації

Зеленський на зустрічі з лідерами Північно-балтійської вісімки: обговорили ще більше масштабування безпекової співпраці

Макрон: Україна має отримати компенсацію, але її має заплатити Росія

Канада розширила антиросійські санкційні списки, додавши понад 70 фіз- і юросіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА