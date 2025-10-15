Відбудова пошкоджених РФ газових об’єктів – сумнівне рішення, потрібна альтернатива, вважає ексглава "Нафтогазу"

Відбудова державними компаніями пошкодженого ударами РФ певного обладнання газової інфраструктури, зокрема дотискних компресорних станцій (ДКС), є сумнівним рішенням через ризики наступних ударів, тому потрібно шукати альтернативні варіанти, вважає ексголова НАК "Нафтогаз України" та радник "Бейкень Енергетика Україна" Андрій Коболєв.

"Рік тому приватні компанії прийняли рішення не відбудовувати великі установки, вони перейшли на мобільні рішення, які справді менш доцільні економічно, але пов’язані з меншими ризиками. Державні компанії, наскільки я чув, кажуть, що економіка має привілеювати, тому ми будемо відбудовувати. Але якщо раз туди прилетіло, а його відбудували, то не треба бути військовим стратегом, щоб приблизно оцінити вірогідність наступного прильоту. Що зараз і відбувається", – сказав Коболєв під час Business Breakfast з Володимиром Федоріним у середу, який транслювався в Youtube.

За його словами, логіка російських агресорів полягає в тому, що удари по ДКС, які забезпечують підняття газу з родовищ і передачу в ГТС (оскільки природного тиску в старих родовищах не вистачає), зупиняє видобуток одразу на кількох об’єктах.

"ДКС – це критична ланка. Росіяни розуміють, що бити по свердловині сенсу немає, а якщо вдарити по ДКС, куди сходяться шлейфи та труби від шаленої кількості свердловин, то ви просто зупините видобуток на кількох великих родовищах. Що вони, власне, і пробували робити", – зазначив ексглава "Нафтогазу".

Як він вважає, необхідна ініціатива щодо зміни механізмів реагування на пошкодження об’єктів, які б відповідали реальним викликам: "перехід на більш нове, менш економічно раціональне, але більш захищене рішення".

Як повідомлялося з посиланням на голову правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, РФ упродовж останнього тижня тричі завдавала масованих ударів по газовій інфраструктурі України, крім того уночі 15 жовтня атакувала одну з ТЕЦ Групи "Нафтогаз".

Він зазначив, що під ударом були газовидобувні обʼєкти на Харківщині, а до цього ворог прицільно атакував газову інфраструктуру на Сумщині та Чернігівщині.