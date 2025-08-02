Нову версію Плану України для Ukraine Facility має затвердити Рада ЄС до кінця вересня - Соболев

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев пояснив причину внесення урядом змін до Плану України для Ukraine Facility, і розповів, що до кінця вересня нову версію має затвердити Рада Європейського Союзу.

"Вчора уряд України ухвалив рішення про внесення змін до Плану України для Ukraine Facility. Хочу пояснити, чому це важливо. З моменту, коли ми починали готувати План України, пройшло вже два роки. І зараз час актуалізувати наші зобовʼязання: адаптувати строки – деякі з них подовжити, а деякі і скоротити, а також – додати посилання на конкретні акти права ЄС та уточнити формулювання кроків", - написав Соболев в мережі Facebook.

За його словами, можливість внесення змін до Плану обговорювалася з Європейською комісією від самого початку, вона передбачена Регламентом про створення Ukraine Facility, і команди спільно працювали над узгодженням коректив останні кілька місяців.

"Важливо, що обсяг та зміст наших зобовʼязань перед європейськими партнерами залишаються такими ж, як і були. Ми надалі будемо виконувати План відповідно до його оновленої версії. Зміни стосуватимуться кроків від 3 кварталу 2025 року, тож ми вже починаємо рухатися за новим графіком. І деякі зобов’язання виконаємо швидше, ніж домовлялися з партнерами при початковому формуванні Плану", - додав він.

Соболев проінформував, що до кінця вересня нову версію має затвердити Рада ЄС, що завершить формалізацію процесу.

"Хочу наголосити, що Ukraine Facility надалі залишатиметься у моєму фокусі. Наше міністерство продовжуватиме свою роль Національного координатора і буде забезпечувати виконання Плану України всіма відповідальними органами", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, 1 серпня Кабінет міністрів вніс зміни у план реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility.