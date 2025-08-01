Кабмін вніс зміни у план реалізації програми Ukraine Facility - Железняк

Кабінет міністрів вніс зміни у план реалізації програми фінансової підтримки України від Європейського Союзу Ukraine Facility, повідомив народный депутат Ярослав Железняк (фракция "Голос").

За словами депутата дане рішення прийнято на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, за інформацією Железняка, серед змін: реформа процедури відбору на державну службу переноситься на 4 квартал 2025 року (було 3 квартал 2025 року); реформа цифровізації управління державною службою переноситься на 2 квартал 2026 року; модернізація Єдиного порталу вакансії в частині функціоналу вакансій на державну службу переноситься на 2 квартал 2026 року (було 1 квартал 2026 року).

Також, передбачається, що замість створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду - залишається лише набрання чинності закону про їх утворення (термін той самий 3 квартал 2025 року), а їх функціонування заплановано на 4 квартал 2026 року; цифровізація всієї судової системи змінилась на запровадження цієї системи у 15 пілотних судах на рівні судів першої та апеляційної інстанції (термін той самий 4 квартал 2027 року); система електронного документообігу в системі кримінальної юстиції, яка дозволяє обробляти кримінальні справи в електронному вигляді та поступово модернізує старий ЄРДР стала системоутворюючим модулем (модулем електронного кримінального провадження та модулем аналітики).

Крім того, серед змін: набрання чинності законодавства з питань продажу банків змінюється термін з 1 кварталу 2026 на 3 квартал 2025 року; набрання чинності законодавства для покращення врегулювання проблемних кредитів з 1 кварталу 2026 на 2 квартал 2026 року; замість оновленого вторинного законодавства відбору членів наглядових рад передбачено, що висування кандидатур здійснюватиметься на основі процедур чинних на момент призначення; відміняється ухвалення та введення в дію нового закону про субʼєктів консолідованого управління держкомпаніями до 3 кварталу 2026 року; покращення системи контролю за державної допомогою змінюється з 3 кварталу на 4 квартал 2-25 року.

Також внесені наступні зміни: термін набрання чинності закону про державну ветеранську політику та впровадження системи переходу до цивільного життя переносять з 4 кварталу 2025 до 3 кварталу 2026 року; замість формулювання "забезпечення доступу до безпечної та якісної освіти" зʼявляється "інвестиції у розмірі щонайменше 650 млн євро; створення належних умов перебування в закладах охорони здоровʼя перетворилось на інвестиції в розмірі щонайменше 400 млн євро; забезпечення розвитку грантової програми бізнесу, у томі числі єРобота та доступні кредити, перетворились просто на інвестиції у розмірі щонайменше 450 млн євро.

Сере інших змін в маяках реформ: розмежування повноважень органів місцевого самоврядування і органів державної влади буде набирати чинність через рік після війни, а не в 1 кв 26 року; вдосконалення дозвільних процедур при інвестиціях у відновлювальну енергетику скорочено із 3 кв. 2026 р до 4 кв. 2025 року; реформа ринку електроенергії скорочено із 4 кв. 2025 на 3 кв. 2025 року; скасування мораторію на ціни на тепло перенесено із 4 кв. 2025 року на 4 кв. 2026 року; закон по централізованому теплопостачанні перенесено із 3 кв. 2025 р на 4 кв. 2-25 року; відтерміновано впровадження законопроекту про лібералізацію у сфері залізничного транспорту з 4 кв. 2025 року на застосований протягом 3 років; зменшено виділення на розмінування с/г земель у 2024-2025 роках із 75 млн євро до 30 млн євро, а у 2024-2027 роках - із 150 млн євро на 100 млн євро.

На офіційних каналах уряду наразі немає інформації про прийняте рішення.