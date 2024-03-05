У компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram і працюють над цим – прессекретар

У компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram, повідомив прессекретар корпорації Meta Енді Стоун.

"Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Наразі ми над цим працюємо", - заявив він у соціальній мережі X.

У роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій у вівторок. Також не працює Messenger. Масштабний збій зачепив й інші популярні сервіси, зокрема Twitter, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Як повідомлялося раніше, виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з'єднують Європу, Азію та Африку, повідомило Associated Press (AP) із посиланням на дані компанії HGC Global Communications Limited, що базується в Гонконзі.