Телеком

12:12 05.03.2024

Перебито три кабелі зв'язку в Червоному морі, що зв'язують Європу, Азію та Африку - ЗМІ

2 хв читати

Виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з'єднують Європу, Азію та Африку, повідомило Associated Press (AP) із посиланням на дані компанії HGC Global Communications Limited, що базується в Гонконзі.

За її інформацією, обрубано лінії зв'язку Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway і один із кабелів Seacom-TGN-Gulf, що позначилося на 25% трафіку через Червоне море. У компанії пояснили, що цей маршрут є найважливішим для передавання інформації з Азії до Європи. У HGC почали за можливості переспрямовувати потоки даних, проте деякі інформаційні сервіси відключилися.

"Початковий аналіз показав, що пошкоджені сегменти кабелів розташовані в південній частині Червоного моря, підпадають під юрисдикцію Ємену", - заявили AP у HGC.

Телекомунікаційна компанія Tata Communications, пов'язана з Seacom-TGN-Gulf, повідомила AP, що "ініціювала негайні заходи щодо усунення проблем". Інші фірми, пов'язані із пошкодженими кабелями, коментувати ситуацію агентству відмовилися.

За даними AP, мабуть, лінії перерізали ще 24 лютого, а двома днями пізніше організація Netblocks, що займається моніторингом інтернету, зафіксувала складнощі з доступом до нього в Джибуті: його обслуговує підводна кабельна система зв'язку від компанії Seacom.

Наразі не зрозуміло, що вивело з ладу кабелі, проте в районі Червоного моря тривають атаки заколотників-хуситів. Раніше вони поклали на США і Британію, які завдають ударів по їхніх позиціях, відповідальність за пошкодження такої інфраструктури. AP зазначає, що незрозуміло, чи мають хусити можливість знищувати лінії зв'язку, що проходять по дну сотнями метрів нижче рівня моря. Однак кабелі можуть зачепити якорі, скинуті з суден і ті, що тягнуться за ними, зокрема з тих, що зазнали пошкоджень унаслідок атак у Червоному морі.

"Наша команда вважає, що з урахуванням щільності морського руху в регіоні та невеликої глибини в багатьох частинах Червоного моря, кабелі міг зачепити якір ", - пояснили в компанії Seacom.

За словами експерта з магістральних ліній зв'язку Тіма Стронджа із вашингтонської компанії TeleGeography, через Червоне море проходять 14 кабелів, заплановано прокласти ще шість. За його словами, 90% інформаційних потоків між Європою та Азією проходять через інфраструктуру в Червоному морі.

При цьому, нагадує AP, хусити раніше вимагали від будь-якого судна-кабелеукладача, що входить у води Ємену, отримати дозвіл від них на ведення робіт.

Теги: #кабель #звязок #червоне_море

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:35 05.03.2024
Хусити видаватимуть суднам дозволи на проходження через єменські води

Хусити видаватимуть суднам дозволи на проходження через єменські води

15:36 01.03.2024
"Укртелеком" за два роки війни проклав 11 тис. км оптичних ліній

"Укртелеком" за два роки війни проклав 11 тис. км оптичних ліній

03:38 13.02.2024
Хусіти здійснили напад на балкер, що прямував з вантажем до Ірану

Хусіти здійснили напад на балкер, що прямував з вантажем до Ірану

05:20 01.02.2024
Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

Місія ЄС із захисту судноплавства в Червоному морі розпочнеться за три тижні, її очолить Греція

03:40 01.02.2024
Індія розгорнула безпрецедентне військово-морське угруповання біля берегів Червоного моря для боротьби з піратством

Індія розгорнула безпрецедентне військово-морське угруповання біля берегів Червоного моря для боротьби з піратством

15:33 22.01.2024
Іран безпосередньо залучений до атак хуситів у Червоному морі - глава ВМС Центрального командування США

Іран безпосередньо залучений до атак хуситів у Червоному морі - глава ВМС Центрального командування США

17:36 15.01.2024
ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі

ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі

12:18 14.01.2024
Німеччина відправляє свій фрегат у Червоне море - ЗМІ

Німеччина відправляє свій фрегат у Червоне море - ЗМІ

14:50 12.01.2024
Київська громада профінансувала придбання обладнання для автоматизованої системи управління ЗСУ

Київська громада профінансувала придбання обладнання для автоматизованої системи управління ЗСУ

12:31 12.01.2024
Низка європейських країн підтримала операцію США проти хуситів

Низка європейських країн підтримала операцію США проти хуситів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Monobank повідомив про усунення технічного збою

У monobank повідомили про технічний збій

IT-Армія атакувала Mail.ru: доступ до акаунтів втратила більшість користувачів за межами РФ

Держспецзв'язку повідомило про кібератаку на держпідприємство: уражено 2 тис. комп'ютерів

ОСТАННЄ

ШІ-стартап Anthropic випустив чат-бот, який у 50 разів перевершує ChatGPT в анотуванні тексту

ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро за порушення в музичному стримінгу

AI HOUSE та УКУ запускають школу з генеративного штучного інтелекту – Сергій Токарєв

Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Monobank повідомив про усунення технічного збою

У monobank повідомили про технічний збій

Маск просить суд заборонити OpenAI заробляти на штучному інтелекті

MEGOGO вийшов на ринок Румунії

IT-Армія атакувала Mail.ru: доступ до акаунтів втратила більшість користувачів за межами РФ

Застосунок "Повітряна тривога" сповіщатиме про підвищену небезпеку в окремих містах і громадах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА