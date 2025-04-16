Інтерфакс-Україна
Події
00:17 16.04.2025

The Verge: OpenAI працює над створенням конкурента соцмережі Х

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Компанія OpenAI працює над власною соціальною мережею, яка може стати конкурентом для X Ілона Маска, повідомляє The Verge з посиланням на джерела у вівторок.

Хоча проєкт ще на ранніх стадіях, вже існує внутрішній прототип, зосереджений на генерації зображень у ChatGPT, який має соціальну стрічку. За словами джерел, генеральний директор OpenAI Сем Альтман у приватному порядку просить сторонніх людей надати відгуки про проєкт.

Поки що невідомо, чи планує OpenAI випустити соціальну мережу як окремий застосунок або інтегрувати її в ChatGPT, який минулого місяця став найбільш завантажуваним застосунком у всьому світі.

"Запуск соціальної мережі в ChatGPT або навколо нього, найімовірніше, посилить і без того запекле суперництво Альтмана з Ілоном Маском…Вихід на ринок соціальних мереж також ставить OpenAI на курс зіткнення з Meta, яка планує додати соціальну стрічку в майбутній окремий застосунок для свого ШІ-асистента", - йдеться в пвідомлені.

Як зазначає The Verge, власна соцмережа надасть OpenAI власні унікальні дані в реальному часі, які X і Meta вже мають для навчання своїх ШІ-моделей.

Джерело: https://www.theverge.com/openai/648130/openai-social-network-x-competitor

Теги: #соцмережі #сша #openai

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