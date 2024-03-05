Користувачі Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої

Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої в їхній роботі.

Згідно даних Downdetector проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок у цих соцмережах виникають по всьому світу.

Як повідомлялося раніше, виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з'єднують Європу, Азію та Африку, повідомило Associated Press (AP) із посиланням на дані компанії HGC Global Communications Limited, що базується в Гонконзі.