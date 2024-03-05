Телеком

17:48 05.03.2024

Користувачі Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої

1 хв читати
Користувачі Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої

Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram по всій планеті повідомляють про масштабні збої в їхній роботі.

Згідно даних Downdetector проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок у цих соцмережах виникають по всьому світу.

Як повідомлялося раніше, виведено з ладу три телекомунікаційні кабелі в Червоному морі, що з'єднують Європу, Азію та Африку, повідомило Associated Press (AP) із посиланням на дані компанії HGC Global Communications Limited, що базується в Гонконзі.

Теги: #facebook #meta

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 05.03.2024
У компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram і працюють над цим – прессекретар

У компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram і працюють над цим – прессекретар

10:31 04.01.2024
Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

Цукерберг продав акції Meta на $428 млн у листопаді-грудні

17:04 04.12.2023
Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

Цукерберг продав акції Meta на $185 млн, уперше за два роки

03:21 02.11.2023
ЄС вимагає, щоб Meta запитувала згоду європейських користувачів на використання їхніх даних для цільової реклами

ЄС вимагає, щоб Meta запитувала згоду європейських користувачів на використання їхніх даних для цільової реклами

18:01 24.07.2023
Meta запустила можливість створення WhatsApp-каналів в Україні

Meta запустила можливість створення WhatsApp-каналів в Україні

12:02 04.07.2023
Meta запустить аналог Twitter у четвер - WSJ

Meta запустить аналог Twitter у четвер - WSJ

08:36 15.03.2023
Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

Meta звільнить ще десять тисяч співробітників

17:55 13.03.2023
Російські окупанти запустили антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці - Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

Російські окупанти запустили антиукраїнську рекламну кампанію у фейсбуці - Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

13:00 07.03.2023
Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

Meta готує новий раунд скорочень, який торкнеться тисячі співробітників

10:02 20.02.2023
Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

Facebook та Instagram запроваджують платну передплату для верифікованих користувачів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У компанії Meta знають про проблеми з Facebook та Instagram і працюють над цим – прессекретар

Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Monobank повідомив про усунення технічного збою

У monobank повідомили про технічний збій

IT-Армія атакувала Mail.ru: доступ до акаунтів втратила більшість користувачів за межами РФ

ОСТАННЄ

Влада США перешкоджає експорту до Китаю ШІ-чипа AMD - ЗМІ

Перебито три кабелі зв'язку в Червоному морі, що зв'язують Європу, Азію та Африку - ЗМІ

ШІ-стартап Anthropic випустив чат-бот, який у 50 разів перевершує ChatGPT в анотуванні тексту

ЄК оштрафувала Apple більш ніж на 1,8 млрд євро за порушення в музичному стримінгу

AI HOUSE та УКУ запускають школу з генеративного штучного інтелекту – Сергій Токарєв

Кіберфахівці ГУР зламали сервери міноборони РФ і отримали доступ до секретної інформації

Monobank повідомив про усунення технічного збою

У monobank повідомили про технічний збій

Маск просить суд заборонити OpenAI заробляти на штучному інтелекті

"Укртелеком" за два роки війни проклав 11 тис. км оптичних ліній

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА