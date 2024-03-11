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18:18 11.03.2024

Трамп вважає Facebook "ворогом для американців"

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Трамп вважає Facebook "ворогом для американців"

Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок заявив, що вважає Facebook ворогом для американців, повідомив телеканал CNBC.

"Я вважаю Facebook ворогом людей", - сказав Трамп в інтерв'ю телеканалу.

"Я гадаю, Facebook дуже погано впливає на нашу країну, особливо коли мова заходить про вибори", - додав він.

Так він відреагував на зусилля нинішньої адміністрації США заблокувати застосунок китайського виробництва TikTok, від чого може виграти Facebook.

CNBC нагадує, що законодавці США активізують зусилля щодо усунення стурбованості навколо TikTok. Так, вони пропонують або відмову компанії ByteDance від TikTok, або повну заборону застосунку. Чинний президент Джо Байден також заявив, що підпише законопроєкт про заборону застосунку, якщо Конгрес США його ухвалить.

TikTok, що належить ByteDance, за останні декілька років набув величезної популярності.

2020 року адміністрація Трампа намагалася видалити TikTok із магазинів застосунків у США через побоювання загроз національній безпеці. Згодом Трамп розпорядився, щоб ByteDance продала TikTok протягом 90 днів. У вересні того року ByteDance погодила угоду з Oracle і Walmart, що передбачає виділення операцій TikTok у нову компанію - TikTok Global. Однак подальший процес схвалення угоди владою США застопорився.

Наприкінці 2022 року Конгрес схвалив законопроєкт, що забороняє використання TikTok на телефонах і електронних пристроях федерального уряду. У лютому 2023 року Білий дім надав усім федеральним агентствам 30 днів на те, щоб видалити китайський застосунок з усіх урядових пристроїв.

На думку американської влади, влада КНР може використовувати застосунок для збору особистих даних американців. TikTok налічує понад 100 млн користувачів у США.

Теги: #facebook #трамп

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