У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть дві послуги — заміна техпаспорта та перереєстрація авто

У "Дії" тимчасово з 13 жовтня не працюватимуть дві послуги — заміна техпаспорта та перереєстрація авто, послуги поновляться за кілька днів, повідомляється у телеграм-каналі "Дії" у суботу.

"Сплануйте заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто — послуги в Дії йдуть на піт-стоп. Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме — заміна техпаспорта та перереєстрація авто", - йдеться у повідомленні.

Через новий тариф на бланки зміниться їхня вартість, тож з 13 жовтня послуги відключать для підготовки. Вони запрацюють вже за декілька днів.

Щойно сервіс запрацює - буде окреме повідомлення.