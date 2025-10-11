Інтерфакс-Україна
Телеком
14:58 11.10.2025

У "Дії" з 13 жовтня тимчасово не працюватимуть дві послуги — заміна техпаспорта та перереєстрація авто

У "Дії" тимчасово з 13 жовтня не працюватимуть дві послуги — заміна техпаспорта та перереєстрація авто, послуги поновляться за кілька днів, повідомляється у телеграм-каналі "Дії" у суботу.

"Сплануйте заміну техпаспорта, купівлю чи продаж авто — послуги в Дії йдуть на піт-стоп. Через новий тариф на бланки зміниться вартість деяких водійських послуг, а саме — заміна техпаспорта та перереєстрація авто", - йдеться у повідомленні.

Через новий тариф на бланки зміниться їхня вартість, тож з 13 жовтня послуги відключать для підготовки. Вони запрацюють вже за декілька днів.

Щойно сервіс запрацює - буде окреме повідомлення.

Теги: #дія #техпаспорт #сервіс

11:54 10.10.2025
В "Дії" стартувало голосування за представника України на "Дитячому Євробаченні-2025", фінал відбудеться 12 жовтня

11:23 10.10.2025
Свириденко: розлучення онлайн в "Дії" ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися

10:43 10.10.2025
Розлучення онлайн в "Дії" не буде стимулювати сам процес розірвання шлюбу - Федоров

10:55 09.10.2025
У "Дії" з’явиться можливість залишити номерні знаки після перереєстрації чи заміни техпаспорта

19:23 08.10.2025
"Дія" збільшила число користувачів з 21 до 23 млн трохи менше ніж за рік

18:40 03.10.2025
"Дія" повідомлятиме українців про доступ до їхніх даних у державних реєстрах

13:24 02.10.2025
Українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку у "Дія" для проходження профмедогляду

16:19 24.09.2025
Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

11:31 24.09.2025
Свириденко: Запускаємо онлайн-сертифікацію операторів протимінної діяльності в "Дії"

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

