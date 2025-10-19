Іран офіційно припинив термін дії ядерної угоди 2015 року - ЗМІ

Іран оголосив про припинення дії Спільного всеосяжного плану дій (JCPOA) 2015 року, яким передбачалося обмеження ядерної програми Тегерана в обмін на скасування міжнародних санкцій, повідомляє The Guardian.

"Відтепер усі положення угоди 2015 року, включно з обмеженнями на іранську ядерну програму та відповідними механізмами, вважаються припиненими", — заявило Міністерство закордонних справ Ірану.

Водночас у відомстві наголосили, що країна "рішуче висловлює свою прихильність до дипломатії".

Угода, підписана у Відні Іраном, Китаєм, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією та США, мала на меті завершити багаторічний дипломатичний конфлікт і відкрити нову еру у відносинах між Іраном та Заходом.

"Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини заявили, що продовжуватимуть шукати "нове дипломатичне рішення, щоб гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї". Головний дипломат ЄС Кая Каллас зазначила, що санкції "не повинні бути кінцем дипломатії" і що "стійке рішення іранської ядерної проблеми можна досягти лише шляхом переговорів"", - йдеться в повідомленні.

