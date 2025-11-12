В Україні 42% дорослих і 70% підлітків користуються ШІ — дослідження Дія.Освіта

За результатами дослідження цифрових навичок українців 42% дорослих та 70% підлітків користуються інструментами штучного інтелекту (ШІ) на постійній основі, заявив у середу перший віцепрем'єр – міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, провели дослідження цифрових навичок українців… Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі: створюють тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за його допомогою", - написав він у телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що для швидкого опановування сучасних цифрових навичок, на платформі Дія.Освіта було створено окремий розділ "Штучний інтелект" з 11 освітніми матеріалами — від коротких відео до повноцінних курсів.

"Штучний інтелект — важлива технологія інноваційної України. Ми запустили першого у світі АІ-асистента, який надає державні послуги, впроваджуємо ШІ в державні сервіси та рухаємося до Agentic State, де отримати послугу можна просто голосовим повідомленням у чаті", - наголосив він.