Інтерфакс-Україна
Телеком
19:23 24.09.2025

OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

1 хв читати
OpenAI, Oracle і SoftBank анонсували ще п'ять ШІ-майданчиків для проєкту Stargate

Американські OpenAI, Oracle Corp. і японська SoftBank розширюють інфраструктурний ШІ-проєкт Stargate п'ятьма новими майданчиками для дата-центрів у США, йдеться в їхньому спільному повідомленні.

Завдяки новим майданчикам планована потужність Stargate сягне приблизно 7 ГВт, а розмір інвестицій у проєкт у найближчі три роки перевищить $400 млрд.

Stargate - анонсоване в січні спільне підприємство OpenAI, Oracle, SoftBank і держінвесткомпанії ОАЕ MGX з будівництва дата-центрів у США для розробника ChatGPT. Повідомлялося, що партнери вкладають $100 млрд у СП і планують інвестувати до $500 млрд у найближчі чотири роки.

Тепер очікується, що $500 млрд буде виділено ще до кінця поточного року.

Зокрема, буде побудовано два майданчики в Техасі, два на середньому заході США, зокрема в Огайо, і один у Нью-Мексико.

У межах відбору локацій OpenAI, Oracle і SoftBank розглянули понад 300 пропозицій від більш ніж 30 штатів. Партнери вивчають місця для додаткових майданчиків.

Флагманський майданчик Stargate уже працює в техаському Абіліні на хмарній інфраструктурі Oracle. У червні компанія розгорнула тут перші серверні стійки Nvidia GB200. На майданчику розпочато навчання та експлуатацію ШІ.

Теги: #проєкт #ші #інфраструктура #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:49 24.09.2025
Разумков: Позиція США щодо гарантій безпеки для України залишається невизначеною

Разумков: Позиція США щодо гарантій безпеки для України залишається невизначеною

13:45 24.09.2025
Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

Стефанішина анонсувала візит української команди до США 30 вересня для переговорів щодо виробництва зброї

08:21 24.09.2025
Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

08:08 24.09.2025
Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

19:43 23.09.2025
ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

ШІ у "Дії" обробляє понад 85% звернень громадян

12:58 17.09.2025
Проєкт держбюджету-2026 буде представлено в Раді 19 вересня

Проєкт держбюджету-2026 буде представлено в Раді 19 вересня

10:27 16.09.2025
Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

Кабмін підтвердив макропрогноз на 2025р, очікує зростання ВВП на 2,4% в 2026р

14:50 15.09.2025
ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

ШІ стає інструментом для розробки вірусів – експерти

06:29 14.09.2025
На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

На Київщині пошкоджено залізничну інфраструктуру: поїзди курсують в об’їзд, трьом жінкам надана медична допомога – Калашник

01:34 14.09.2025
Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

Через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів курсуватиме зміненими маршрутами - УЗ

ВАЖЛИВЕ

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

"Vodafone Україна" в І півріччі скоротив чистий прибуток на 13% за зростання виручки на 15%

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

ОСТАННЄ

"Нова пошта" попереджає про фішингову атаку з боку шахраїв

Канада спрямує близько 92 млн грн на впровадження проєктів цифровізації та кібербезпеки України

Wi-Fi у школах підвищує мотивацію та успішність учнів – дослідження

"Київстар" проаналізує для Харкова міграційні потоки за 2022-25рр за 588 тис. грн

Мін'юст США домагається виділення сегмента онлайн-реклами Google

HBO Max анонсував запуск платформи в Україні

Rothschild&Co розпочала аналіз Kyivstar Group з рекомендації "купувати"

Мінцифри спростувало інформацію про злив даних з "Дії" та оцінило це як скоординовану спробу атаки

Майже 60% українців користуються штучним інтелектом, з них 25% роблять це регулярно

"Vodafone Україна" втретє підвищив ціну чергового викупу євробондів – до 94% від номіналу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА