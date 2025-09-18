"Укрпошта" придбала 160 нових автівок за рахунок кредиту ЄБРР

Фото: https://t.me/igorsmelyansky

Національний оператор зв’язку АТ "Укрпошта" придбав 160 нових авто для кращої логістики за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що дозволить знизити на п'ять років середній вік автопарку, який складає 17-18 років, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Завдяки нашим партнерам з ЄБРР "Укрпошта" оновила автопарк 160 новими авто (сучасні MAN та Iveco) для ефективної логістики та компенсації втрачених під обстрілами автівок", - написав він у Телеграм-каналі у четвер.

Зазначається, що 100 автівок MAN (5 тонн) призначені для міжобласних перевезень, які відновлюють логістичні зв’язки між пошкодженими війною транспортними вузлами, тоді як 60 автівок Iveco (20 тонн) – для великих міжрегіональних перевезень.

Як уточнив Смілянський, перші 11 машин уже працюють на маршрутах, доставляючи гуманітарні та комерційні вантажі, а решта буде поставлена до кінця цього року.

"Це продовження масштабного оновлення, яке стартувало торік: тоді "Укрпошта" отримала 250 Citroën Jumper", - наголосив Смілянський.

Гендиректор також додав, що з початку повномасштабного вторгнення ворог завдав інфраструктурі компанії збитків на понад 2,5 млрд грн.

У останньому звіті "Укрпошта" повідомила, що станом на 30 червня 2025 року за кредитною угодою з ЄБРР було отримано EUR42,5 млн, погашено – EUR14,81 млн.

Згідно зі звітом, станом на 30 червня 2025 року компанiя порушила фiнансовi ковенанти за кредитною угодою з ЄБРР, але на прохання компанiї банк зняв вимогу щодо дотримання ковенант на 2025 рiк.

"Укрпошта" в першому півріччі 2025 року збільшила виручку на 5,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 6 млрд 505,0 млн грн, скоротивши чистий збиток на 27,2% – до 311,8 млн грн.