"Укрпошта" домовилася з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський повідомив про домовленість з військово-цивільною адміністрацією (ВЦА) змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні, щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами.

"Ми домовилися з ВЦА змінити процедуру виплати пенсій у прифронтовій зоні (деталі я не коментуватиму публічно), щоб знайти баланс між безпекою та забезпеченням людей базовими послугами", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами гендиректора, процедура безпеки від початку війни постійно змінювалася. Зокрема, як зазначено у поширеному відео із селища Ярова на Донеччині, автівка стояла під деревами, щоб зменшити ризик бути поміченою.

Внаслідок ворожого удару по селищу Ярова начальниця відділення Юля отримала поранення. Завдяки оперативній допомозі, яку надав водій "Укрпошти", загрози її життю немає - вона перебуває в лікарні, уточнив Смілянський.

Як повідомлялося, у вівторок вранці війська РФ завдали авіаудару по мобільному пункту "Укрпошти" в селищі Ярова, внаслідок якого загинуло 24 людини та ще понад 15 поранено.