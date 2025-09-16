Гендиректор "Укрпошти" спростував інформацію про загрозу дефолту компанії

Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський заперечив інформацію про начебто загрозу дефолту для компанії та запевняє про відсутність необхідності докапіталізації компанії з бюджету та стабільну роботу.

"Джерело "дефолту" — лист НБУ за підписом голови НБУ А.Г. Пишного, де зазначається така оцінка і нібито докапіталізація "Укрпошти" — це один із чотирьох ключових ризиків фінансової системи України", – написав він у телеграм.

За його словами, EBITDA компанії за 2024 рік склала понад 650 млн грн, її капітал на 1 червня 2025 року перевищував 4 млрд грн, а потім став від’ємним через зміну методології Нацбанку.

"Збиток виник за рахунок курсової різниці та амортизації через значні вкладення в автоматизацію сортування… На жаль, НБУ так і не адаптував своє законодавство до реалій, і "Укрпошта" й ломбард регулюються однаково, через що й виникають такі питання", - пояснив гендиректор компанії та наголосив, що проєкт держбюджету не передбачає докапіталізацію "Укрпошти".

Раніше повідомлялось, що НБУ пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого Першого інвестиційного банку (ПІН Банку) замість передачі його "Укрпошті", "щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та проїдання капіталу".

У матеріалах до проєкту держбюджету-2026, внесеного урядом до Верховної Ради в ніч на вівторок, йдеться, що "Укрпошта" за базовим сценарієм буде прибутковою у 2025-2028 рр, тоді як на думку Нацбанку, фінансовий стан "Укрпошти" є критичним й існує необхідність докапіталізації компанії станом на кінець травня 2025 року щонайменше 826 млн грн.