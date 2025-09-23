Інтерфакс-Україна
Події
17:27 23.09.2025

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

Внаслідок ворожого обстрілу в Татарбунарах (Одеська обл.) пошкоджено відділення  національного оператоау зв’язку "Укрпошта", повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Цього разу під час нічного обстрілу значних пошкоджень зазнало наше відділення в Татарбунарах Одеської області. На щастя, нікого з колег не було поранено", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За словами Сиілянського, наразі завершується обстеження відділення, щоб визначити, чи відновлювати пошкоджене приміщення, встановлювати нове модульне чи шукати інше.

"Ми максимально оперативно повідомимо клієнтів, щойно буде рішення",  - додав він.

 

