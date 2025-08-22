Інтерфакс-Україна
Телеком
12:39 22.08.2025

Польща стала першим зарубіжним ринком "Нової пошти" з локальним СЕО

Лідер експрес-відправлень в Україні "Нова пошта" з групи Nova, яка на кінець 2024 року мала 23 дочірні компанії у 18 країнах, вперше призначила на посаду СЕО своєї зарубіжної "доньки" локального топменеджера: ним став Якуб Каронь, який очолив "Нову пошту" у Польщі – це перший ринок, з якого українська компанія починала міжнародну експансію.

"Вперше на топ-позицію в нашій компанії ми запросили локального менеджера. Призначення Якуба Кароня – перший приклад цього підходу, і я переконаний, що попереду буде ще багато важливих рішень", - наводяться слова співвласника групи компаній NOVA ("Нова пошта") В’ячеслава Климова в релізі у п’ятницю.

Згідно з ним, Каронь керував командами у сфері логістики, транспорту та виробництва, зокрема, обіймав керівні посади у FF FRACHT (CEO) та Kulton Transport (COO), та має значний досвід у формуванні команд та розвитку партнерських відносин у міжнародному середовищі.

"Моя мета - зміцнити позиції компанії на польському ринку, розширити частку в міжнародних кур’єрських відправленнях та впровадити нові сервіси. Окремий фокус буде на розвитку e-commerce: як у транскордонних перевезеннях між Польщею та Україною, так і на внутрішньому та європейському ринках", - зазначив Якуб Каронь.

У "Новій пошті" нагадали, що компанія працює на польському ринку майже три роки – з жовтня 2022 року, має 50 відділень у 31 місті, що охоплюють усі 16 воєводств країни також наявний доступ до 25 тис. поштоматів inPost.

Крім того, має два сучасні сортувальні термінали для швидкої обробки відправлень, фулфілмент-центр для e-commerce у Варшаві та власний митний склад, де український бізнес має можливість зберігати товари без розмитнення протягом 90 днів.

Виручка заснованої у 2016 році NOVA POST Poland Sp. z o.o. (до серпня 2023 року – New Post International Poland) за 2024 рік зросла до 637,67 млн грн з 268,61 млн грн роком раніше, чистий збиток – до 226,05 млн грн зі 157 млн грн. Групі Nova на початок цього року належало 92% у NOVA POST Poland.

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

Теги: #польща #якуб_каронь #нова_пошта

