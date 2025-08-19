Інтерфакс-Україна
Телеком
18:29 19.08.2025

Уряд США хоче отримати в Intel неголосуючу частку - міністр торгівлі

Міністр торгівлі США Говард Латнік підтвердив повідомлення про те, що Білий дім обговорює з Intel Corp. питання про отримання частки в компанії.

Уряд може стати найбільшим акціонером Intel, однак не братиме участі в голосуваннях акціонерів або управлінні операціями чипмейкера, зазначив він в інтерв'ю CNBC.

За словами міністра, йдеться про те, щоб конвертувати в акції, що не голосують, гранти, виділення яких було схвалено за адміністрації президента Джо Байдена.

Латнік розкритикував ухвалений 2022 року закон Chips Act, спрямований на підтримку виробників напівпровідникової продукції. Надання компаніям субсидій не приносить жодної вигоди американським платникам податків, заявив він.

Загальна сума коштів, виділених за цим законом Intel, склала близько $10,9 млрд, що відповідає близько 10% її ринкової вартості.

"Чому ми віддаємо такі гроші компанії, вартість якої становить $100 млрд? Що це дає американським платникам податків?" - обурився Латнік.

Міністр також підтвердив зацікавленість уряду в поверненні виробництва чипів у США з метою гарантування національної безпеки. "Ми повинні самі виробляти свої чипи, - сказав він. - Ми не можемо покладатися на Тайвань".

Акції Intel дорожчають на 7,1% під час торгів у вівторок. Від початку року капіталізація компанії збільшилася на 26,4% - до $103,56 млрд.

 

Теги: #intel #сша

