Новий глава Intel обіцяє залучати найкращих фахівців, створювати культуру інновацій

Головний виконавчий директор Intel Corp. Ліп-Бу Тан пообіцяв масштабні "культурні зміни" в компанії, заявивши, що надаватиме пріоритет залученню талантів, вибудовуванню відносин з клієнтами і скороченню бюрократії.

Під час виступу на конференції Intel у Лас-Вегасі в понеділок, він також повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа готова надавати допомогу компанії, оскільки федеральний уряд прагне зберегти лідерство країни в напівпровідниковій галузі.

Тан обійняв посаду CEO Intel у середині березня, раніше він очолював ІТ-компанію Cadence Design Systems.

У понеділок він заявив, що його головним пріоритетом на новій посаді буде "залучення найкращих фахівців у галузі", а також створення нової культури інновацій, за якої Intel діятиме як "стартап на першому дні свого шляху".

"Бюрократія вбиває інновації", - сказав Тан.

Intel скоротила близько 15 тис. робочих місць з часу оголошення заходів скорочення витрат у серпні минулого року. Тан повідомив, що компанія має намір також відокремити деякі з неосновних бізнесів.

Водночас він підтвердив прихильність Intel збереженню операцій із виробництва чипів на замовлення (Intel Foundry, ливарні операції), попри заклики окремих інвесторів до їх відокремлення, пише газета Financial Times.

Він заявив, що має намір вибудувати "чудове ливарне виробництво", додавши, що це вимагатиме від нього налагодження відносин "з двома або трьома дуже важливими клієнтами". Він не навів назв компаній, про які йдеться. За даними FT, це можуть бути Nvidia Corp. і Apple Inc.

За словами Тана, адміністрація Трампа вивчає можливості для надання допомоги Intel. "Вони запитують мене, чим вони можуть нам допомогти. І я, безумовно, звернуся до них за підтримкою в тому, що нам потрібно", - сказав він.

У своєму виступі Тан також зазначив, що він незадоволений поточною позицією Intel у сегменті ШІ-чипів для дата-центрів, робитиме висновки "з минулих помилок".