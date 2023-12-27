Ізраїль виділить Intel грант у $3,2 млрд на будівництво заводу- Reuters

Уряд Ізраїлю погодився надати Intel грант у розмірі $3,2 млрд на новий завод з виробництва мікросхем вартістю $25 млрд, який вона планує побудувати на півдні Ізраїлю, заявили обидві сторони у вівторок, що є найбільшою інвестицією, здійсненою будь-коли приватною компанією в Ізраїлі, повідомляє Reuters.

План розширення свого підприємства в Кір'ят-Гаті, де у компанії є завод з виробництва мікросхем, розташований за 42 км від смуги Гази, контрольованої Хамасом, є "важливою частиною зусиль Intel зі створення більш стійкого глобального ланцюжка постачань, поряд із тривалою діяльністю компанії, заплановані виробничі інвестиції в Європі та США", - ідеться в заяві Intel.

Під керівництвом генерального директора Пета Гелсінгера Intel інвестувала мільярди в будівництво заводів на трьох континентах, щоб відновити своє домінування у виробництві чіпів і краще конкурувати з конкурентами AMD, Nvidia і Samsung. Новий ізраїльський завод є останньою інвестицією американського виробника мікросхем за останні роки.

"Підтримка з боку уряду Ізраїлю... гарантує, що Ізраїль залишиться глобальним центром напівпровідникових технологій і талантів", - заявив віцепрезидент Intel Даніель Бенатар.

Intel, чиї інвестиції будуть розраховані на термін понад п'ять років, платитиме корпоративний податок за ставкою 7,5% замість 5% раніше. Звичайна ставка податку становить 23%, але згідно з ізраїльським законом про заохочення інвестицій у сфері розвитку, компанії отримують великі пільги. На додаток до гранту, що становить 12,8% від загального обсягу інвестицій, виробник мікросхем також зобов'язався закупити протягом наступного десятиліття товарів і послуг в ізраїльських постачальників на суму 60 млрд шекелів ($16,6 млрд) і створить тисячі робочих місць.

Intel, одна з приблизно 500 транснаціональних корпорацій в Ізраїлі, влаштувалася там 1974 року і нині управляє чотирма дослідницькими та виробничими майданчиками, включно з виробничим заводом у Кір'ят-Гаті під назвою Fab 28, який виробляє технологію Intel 7, або 10-нанометрові чипи, на якому працює приблизно 12 тис. людей, водночас побічно працевлаштувавши ще 42 тис. осіб.

Експорт Intel, що становить близько 9 мільярдів доларів, становить 5,5% від загального обсягу експорту високих технологій. Чип Centrino, що дає змогу використовувати Wi-Fi, і його процесори Core були розроблені в Ізраїлі.

Intel, яка 2017 року купила ізраїльську компанію, що займається технологіями безпілотних автомобілів Mobileye, за $15,3 млрд, відмовилася повідомити, які технології вироблятимуть на новому заводі Fab 38, будівництво якого, за словами Intel, уже розпочалося.

У червні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Intel побудує новий завод з виробництва мікросхем вартістю $25 млрд в Ізраїлі, але Intel досі відмовлялася підтвердити інвестиції.

Завод Fab 38 має відкритися 2028 року.

Так само Intel інвестував $ 30 млрд у будівництво двох заводів у Магдебургу, Німеччина, і $ 100 млрд у будівництво найбільшого заводу мікрочіпів в Огайо, США.