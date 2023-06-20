Інвестиції

07:21 20.06.2023

Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

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Intel вкладе понад 30 млрд євро у виробничий комплекс у Німеччині

Американська Intel Corp планує вкласти понад 30 млрд євро у два заводи з виробництва мікросхем на майданчику Silicon Junction у Магдебурзі, йдеться у пресрелізі Intel.

Компанія та уряд ФРН підписали нову версію листа про наміри, що передбачає додаткову державну підтримку, включно зі стимулювальними заходами.

Мережеве видання MarketWatch із посиланням на інші ЗМІ раніше повідомляло, що Intel отримає держсубсидії на 10 млрд євро ($10,9 млрд) і обмеження на вартість енергії. До цього йшлося про підтримку на 6,8 млн євро, але анонсований у березні 2022 року проєкт відкладався через економічні проблеми.

Як очікується, виробництво на першому заводі розпочнеться за чотири-п'ять років після схвалення стимулювальних заходів Європейською комісією. Intel придбала ділянку під будівництво комплексу в листопаді 2022 року.

Нещодавно також стало відомо про намір компанії побудувати завод в Ізраїлі та складально-випробувальний комплекс у Польщі з інвестиціями в $25 млрд і до $4,6 млрд відповідно.

 

 

Теги: #завод #виробництво #intel

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