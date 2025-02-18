Інтерфакс-Україна
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17:59 18.02.2025

Котирування Intel злетіли на 9% на чутках про інтерес з боку TSMC і Broadcom

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Котирування Intel злетіли на 9% на чутках про інтерес з боку TSMC і Broadcom

Акції американського чипмейкера Intel Corp. помітно дорожчають на початку торгів у вівторок на повідомленнях ЗМІ про те, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Company і Broadcom претендують на купівлю активів компанії.

Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела, Broadcom придивляється до бізнесу Intel у сфері розроблення та маркетингу мікрочіпів. TSMC вивчає можливість купівлі всіх або частини заводів компанії з виробництва напівпровідникових компонентів.

За словами джерел, жодних рішень поки що не ухвалено, і Broadcom і TSMC не є партнерами і працюють окремо одне від одного.

Акції Intel під час торгів у вівторок дорожчають на 9%. За останні п'ять сесій капіталізація компанії злетіла на 30%, зокрема на очікуваннях, що влада США надасть підтримку місцевим чипмейкерам.

Intel переживає одну з найважчих криз у своїй історії на тлі зростання конкуренції з боку таких компаній, як Nvidia Corp. Раніше керівництво компанії почало процес відокремлення бізнесу з безпосередньо виробництва мікрочіпів, що деякі аналітики сприйняли як сигнал про можливе виділення цього підрозділу в окрему компанію.

Теги: #intel #broadcom

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