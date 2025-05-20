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09:00 20.05.2025

Intel представила нові графічні процесори для ШІ

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Intel представила нові графічні процесори для ШІ

Американська Intel Corp., один із провідних світових виробників комп'ютерних компонентів, представила нові графічні процесори, йдеться в повідомленні компанії.

Зокрема, компанія випустила процесори Arc Pro B60 і B50 для робочих станцій і експлуатації систем штучного інтелекту.

Нова продукція, зокрема, призначена для архітектури, інженерії, будівництва і має збільшений обсяг пам'яті.

Крім того, Intel тепер пропонує нові варіанти розгортання ШІ-прискорювача Gaudi 3, який став доступний у форматах PCIe і rack scale.

Також на майданчику для розробників програмного забезпечення GitHub з'явився інструмент Intel AI Assistant Builder, призначений для створення персоналізованих ШІ-агентів (автономних програм для вирішення завдань без участі людини).

 

 

Теги: #ші #intel #сша

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