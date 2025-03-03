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15:45 03.03.2025

Акції Intel додають 6% на новинах про можливе залучення Nvidia і Broadcom як клієнтів

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Акції Intel додають 6% на новинах про можливе залучення Nvidia і Broadcom як клієнтів

Акції Intel Corp. додають у ціні близько 6% на попередніх торгах у понеділок на повідомленні Reuters про те, що підрозділ компанії з виробництва чіпів на замовлення (Intel Foundry, ливарні операції) може отримати великих клієнтів.

Розробники чипів Nvidia Corp. і Broadcom Inc. проводять нові тести техпроцесу Intel 18A, повідомив Reuters з посиланням на інформовані джерела. Це показує, що вони близькі до ухвалення рішення, яке могло б забезпечити Intel виробничі контракти на сотні мільйонів доларів, вважає агентство.

Це дало б важливий імпульс ливарним операціям Intel, що зазнають труднощів. Виручка компанії в цьому сегменті впала на 60% торік, і Intel не очікує, його виходу на беззбитковий рівень раніше 2027 року.

Intel неодноразово заявляла, що техпроцес 18A забезпечує їй технологічну перевагу перед ключовим конкурентом - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), зазначає MarketWatch.

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) також оцінює, чи підходить техпроцес 18A для її потреб, зазначають джерела.

Акції Nvidia втрачають у ціні 0,8% на попередніх торгах, Broadcom - додають 2%, AMD - 1,2%.

Теги: #intel #акції

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