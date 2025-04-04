Інтерфакс-Україна

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18:57 04.04.2025

"Нова пошта" почала тестувати послугу фулфілменту в Польщі

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"Нова пошта" почала тестувати послугу фулфілменту в Польщі

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" у тестовому форматі почала надавати послугу фулфілменту (комплекс послуг зі зберігання, обробки, пакування та доставки товарів кінцевому споживачу) в Польщі, де планує на її базі відкрити митний склад, веде ще перемовини з клієнтами в країнах Балтії та Чехії, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"Ми стартували із цією послугою (фулфілменту - ІФ-У) в Польщі у тестовому форматі…Крім того, ми плануємо на базі фулфілменту відкрити митний склад. Послуга дасть можливість українському бізнесу зберігати на нашому складі у Варшаві товари без розмитнення певний час. Вони проходитимуть процес розмитнення тільки після надходження заявки від реального покупця", - розповів Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що розвивати напрямок в Польщі швидкими темпами складно, тому що усі процеси жорстко регламентуються. Працівники фулфілменту мають спершу пройти відповідні курси, отримати сертифікацію, і лише після цього починати роботу.

Відкрити митний склад компанія планує в 2025 році.

"Плануємо цього року. Це не швидка процедура, але ми рухаємося в цьому напрямку", - сказав Лисовець.

CEO Nova Post Europe розповів, що в Польщі послугу фулфілменту замовляють переважно українські підприємці, які хочуть продавати свої товари в Європі.

На питання, у яких ще країнах Європи "Нова пошта" хоче розпочати надавати цю послугу, Лисовець сказав, що це залежатиме від попиту і запитів клієнтів.

"Ми вже ведемо перемовини з клієнтами у країнах Балтії та Чехії", - запевнив він.

Теги: #польща #нова_пошта

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