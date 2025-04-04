"Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, в 2025 р. вийде в Польщі і Чехії - CEO Nova Post Europe

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, очікує, що в 2025 році сталий прибуток згенерує бізнес в Польщі і Чехії, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"…Молдова генерує прибуток. В деяких країнах ми все ще перебуваємо на етапі активного розвитку, а в значній частині країн ми навіть року ще не пропрацювали (Франція, Австрія, Нідерланди, Сполучене Королівство тощо), тому говорити про прибуток зарано. Очікуємо, що у 2025 році на сталий прибуток вийде Польща та Чехія", - сказав Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, компанія амортизує інвестиції на 5-8 років.

"Їхнє (інвестицій - ІФ-У) повернення потребує часу. Наразі я мав на увазі операційний прибуток – це показник EBITDA. У країнах, які я згадав (Молдова, Польща, Чехія - ІФ-У), вона планується позитивною за підсумками 2025 року", - зазначив CEO Nova Post Europe.

Він також додав, що за кількістю оброблених відправлень компанія зростає в Європі, як і планувала.

"Минулого року відбулось зростання до попереднього майже в два рази… EBITDA зростає не настільки в швидкому темпі, тому що ростуть і наші витрати. Ми продовжуємо інвестувати, збільшувати витрати на відкриття нових відділень, розвиток адресної доставки тощо", - сказав Лисовець.