"Нова пошта" збільшила тарифи в межах 10% в низці європейських країн - CEO Nova Post Europe

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" оптимізувала тарифи на міжнародну доставку, також в березні відбулось підвищення в межах 10% до діючих тарифів в низці європейських країн, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"В грудні минулого року ми оптимізували тарифи на міжнародну доставку. По-перше, ми відмінили об’ємну вагу на відправлення до 30 кг. Тобто тепер клієнт сплачує виключно за фактичну вагу відправлення. По-друге, ми ввели нову вагову градацію і додали тарифи за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг. Це комбо (відсутність об’ємної ваги і нова градація по вазі) допомагає економити. Щодо змін в тарифах на міжнародну доставку, в березні підвищення відбулось в ряді країн в межах 10% до діючих тарифів. Проте, наприклад, в Молдові зростання тарифів на доставку не очікується", - сказав Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".