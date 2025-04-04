Інтерфакс-Україна

Телеком

17:49 04.04.2025

"Нова пошта" збільшила тарифи в межах 10% в низці європейських країн - CEO Nova Post Europe

1 хв читати
"Нова пошта" збільшила тарифи в межах 10% в низці європейських країн - CEO Nova Post Europe

Лідер експрес-відправлень в Україні компанія "Нова пошта" оптимізувала тарифи на міжнародну доставку, також в березні відбулось підвищення в межах 10% до діючих тарифів в низці європейських країн, розповів CEO Nova Post Europe Олександр Лисовець.

"В грудні минулого року ми оптимізували тарифи на міжнародну доставку. По-перше, ми відмінили об’ємну вагу на відправлення до 30 кг. Тобто тепер клієнт сплачує виключно за фактичну вагу відправлення. По-друге, ми ввели нову вагову градацію і додали тарифи за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг. Це комбо (відсутність об’ємної ваги і нова градація по вазі) допомагає економити. Щодо змін в тарифах на міжнародну доставку, в березні підвищення відбулось в ряді країн в межах 10% до діючих тарифів. Проте, наприклад, в Молдові зростання тарифів на доставку не очікується", - сказав Лисовець в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Теги: #закордон #тарифи #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:57 04.04.2025
"Нова пошта" почала тестувати послугу фулфілменту в Польщі

"Нова пошта" почала тестувати послугу фулфілменту в Польщі

18:28 04.04.2025
"Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, в 2025 р. вийде в Польщі і Чехії - CEO Nova Post Europe

"Нова пошта" вийшла на прибуток в Молдові, в 2025 р. вийде в Польщі і Чехії - CEO Nova Post Europe

18:18 04.04.2025
"Нова пошта" планує розвивати франчайзингову модель в Європі

"Нова пошта" планує розвивати франчайзингову модель в Європі

18:07 04.04.2025
"Нова пошта" до кінця 2025 року відкриє ще 135 відділень в Європі – планує вихід на ринки нових країн - CEO Nova Post Europe

"Нова пошта" до кінця 2025 року відкриє ще 135 відділень в Європі – планує вихід на ринки нових країн - CEO Nova Post Europe

09:27 03.04.2025
Влада Канади, Великої Британії, Нової Зеландії, Мексики та країн ЄС відреагувала на запроваджені Трампом мита

Влада Канади, Великої Британії, Нової Зеландії, Мексики та країн ЄС відреагувала на запроваджені Трампом мита

09:04 03.04.2025
Президентка Єврокомісії: Оголошені Трампом нові тарифи серйозно вдарять по світовій економіці, ЄС готовий відповісти

Президентка Єврокомісії: Оголошені Трампом нові тарифи серйозно вдарять по світовій економіці, ЄС готовий відповісти

08:36 03.04.2025
Китай закликав США скасувати тарифи та пригрозив зворотними - ЗМІ

Китай закликав США скасувати тарифи та пригрозив зворотними - ЗМІ

03:11 03.04.2025
Прем‘єр Австралії про мита Трампа: ці тарифи не є неочікуваними, але вони невиправдані

Прем‘єр Австралії про мита Трампа: ці тарифи не є неочікуваними, але вони невиправдані

02:26 03.04.2025
Таяні про митні тарифи Трампа: нам потрібні конструктивні переговори

Таяні про митні тарифи Трампа: нам потрібні конструктивні переговори

01:42 03.04.2025
Кошта вважає "великою економічною помилкою" тарифи Трампа

Кошта вважає "великою економічною помилкою" тарифи Трампа

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

ОСТАННЄ

Чистий прибуток "Vodafone Україна" за 2024р. скоротився на 30,1% за зростання доходів на 13,1%

"Нова пошта" відкрила відділення у Мадриді

Україна отримала від Польщі ще 5 тис. терміналів Starlink

Amazon хоче купити TikTok цілком

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

У "Києві Цифровому" проходить опитування про перейменування 11 вулиць

"Нова пошта" відкрила відділення ще у двох містах в Чехії

Новий глава Intel обіцяє залучати найкращих фахівців, створювати культуру інновацій

OpenAI провела інвестраунд на $40 млрд, отримавши оцінку в $300 млрд

"Vodafone Україна" почала переводити базові станції з радіорелейного на оптичне з’єднання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА