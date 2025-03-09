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15:16 09.03.2025

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

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Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших
Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву Ілона Маска про можливість відключення Starlink для української армії, вказавши, що доступ для українських підрозділів оплачує Польща.

"Starlink для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько $50 млн на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших постачальників", - написав Сікорський у соцмережі Х.

Раніше Ілон Маск заявив, що система Starlink є "основою української армії" і що "вся їхня лінія фронту завалилася б, якби я її вимкнув".

Теги: #польща #starlink #маск #альтернатива

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