У Кишиневі відбудеться тристороння зустріч глав МЗС України, Молдови та Румунії

Тристороння зустріч Молдова-Україна-Румунія відбудеться на рівні глав МЗС наприкінці поточного тижня в Кишиневі, повідомив міністр закордонних справ Молдови, віцепрем'єр Міхай Попшой.

"У нас дуже гарний порядок денний. Ми обговоримо співпрацю у сфері енергетики, у сфері інфраструктури, щоб синхронізувати наші порядки денні, подивитися, як ми можемо розширити співпрацю, допомогти один одному... Це хороша можливість побачити, що йде добре і що ми можемо поліпшити", - заявив Попшой в ефірі передачі La 360 de grade на Radio Moldova.

Формат тристоронніх зустрічей глав МЗС ініціював у 2022 році міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску. Цей формат співпраці створили в контексті вторгнення Росії в Україну та криз, з якими зіткнулися країни. Перша зустріч відбулася 15 вересня 2022 року в Одесі, друга - 13 квітня 2023 року в Бухаресті.