Політика

19:50 01.07.2024

YES після старту переговорів про вступ України в ЄС продовжить підтримку Києва в євроінтеграції, відновленні та гарантіях безпеки - заява

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YES після старту переговорів про вступ України в ЄС продовжить підтримку Києва в євроінтеграції, відновленні та гарантіях безпеки - заява

Початок 25 червня цього року офіційних переговорів Євросоюзу з Україною та Молдовою щодо вступу є кульмінацією 20-річних зусиль ініціативи "Ялтинська європейська стратегія" (YES), спрямованої на підтримку вступу України до ЄС, втім організація продовжить підтримку країни на шляху євроінтеграції, відновлення та вибудовування гарантій безпеки, йдеться в заяві YES у понеділок.

"Перспектива вступу України до ЄС не означає, що наша організація виконала свою місію. Поряд із європейською інтеграцією YES продовжує підтримувати Київ у питаннях військової стратегії, міжнародної підтримки та планів припинення бойових дій і відновлення України", - зазначила наглядова рада ініціативи, яка 1 липня 2004 року провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму.

Голова наглядової ради YES Александр Кваснєвський та її члени Стефан Фукс, Вольфганг Ішингер, Керсті Кальюлайд, Санна Марін, Андерс Фог Расмуссен і Віктор Пінчук, який заснував ініціативу, високо оцінили епохальний успіх українців і керівництва країни, який полягає у старті перемовин про вступ.

"Для всіх європейських країн це означає прихильність до ідеї сильнішого ЄС, готового розробляти та впроваджувати спільну політику безпеки. Для українців — це екзистенційний прогрес, підкріплений міжнародною та європейською підтримкою у відновленні своєї території, суверенітету та свободи від російського гніту та терору", - наголосили вони.

Водночас це також знаменує початок шляху, сповненого можливостей і значних викликів, додали члени YES.

Наглядова рада ініціативи також висловила глибокий жаль у зв'язку з тим, що мусила трапитися така трагедія, як війна, щоб бачення про необхідність вступу України до ЄС стало загальновизнаним.

У заяві також ідеться, що наразі існує консенсус щодо того, що Україна потребує подальших гарантій безпеки, а її лідери та народ розглядають можливість членства в НАТО.

"Ми в YES вважаємо, що ЄС має сильну позицію, оскільки цей договір уже пропонує гарантії безпеки. Майбутнє України як члена ЄС залежить від зусиль і підтримки західних союзників. Для успішного завершення війни необхідна узгоджена і постійна підтримка Києва", - зазначила наглядова рада ініціативи.

У заяві наголошується, що учасники щорічної конференції YES, яка з 2014 року вимушено відбувається в Києві, завершують її натхненним гаслом: "Наступного року - в Ялті!", проте незабаром вони додадуть: "...а також у Брюсселі".

"Врегулювання війни в Україні та забезпечення миру мають вирішальне значення для вільної, демократичної та безпечної Європи. Це залишається ключовою метою Ялтинської Європейської Стратегії. Як ніколи раніше YES віддана справі побудови майбутнього вільної та незалежної України в Європі", - підсумувала наглядова рада.

 

 

Теги: #yes #заява #ес

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