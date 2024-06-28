Політика

18:48 28.06.2024

Байден не має наміру відмовлятися від заключних дебатів з Трампом - ЗМІ

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Байден не має наміру відмовлятися від заключних дебатів з Трампом - ЗМІ
Фото: AP

Президент США Джо Байден не планує відмовлятися від заключних передвиборчих дебатів з Дональдом Трампом, повідомляє CNN у п'ятницю.

"Президент Джо Байден усе ще планує взяти участь у передвиборчих дебатах у вересні", - повідомляє телеканал з посиланням на неназваного радника лідера.

Ця заява прозвучала після перших дебатів Байдена з Трампом, що відбулися в ніч проти п'ятниці. Опитування засвідчили, що, на думку американців, перемогу здобув експрезидент.

Співрозмовник телеканалу визнав, що виступ Байдена на дебатах був "слабким", але передвиборчий штаб тепер планує сфокусуватися на моментах, які, на думку його членів, були вдалими, і продовжити роботу.

Раніше в штабі президента заявили, що він не залишить передвиборчих перегонів.

Обидва політики фактично виграли внутрішньопартійні вибори в Демократичній і Республіканській партіях, але поки що не стали офіційними кандидатами в президенти. Їхні кандидатури мають затвердити на конвенціях (з'їздах). З'їзд Республіканської партії відбудеться в липні, а Демократичної - у серпні.

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.

Теги: #байден #трамп #дебати

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