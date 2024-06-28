Трамп назвав "неприйнятними" умови Путіна про припинення війни

Колишній президент США Дональд Трамп під час дебатів із чинним президентом Джо Байденом заявив, що умови Володимира Путіна про припинення війни в Україні "неприйнятні", повідомляє CNN.

Повідомляється, що спочатку Трамп спробував ухилитися від запитання журналіста "чи прийнятні для вас умови Путіна". Потім він відповів: "Ні, вони неприйнятні".

Також Трамп знову заявив, що припинить війну в Україні в разі свого переобрання, як він регулярно робить під час передвиборчої кампанії, проте знову не повідомив жодних подробиць про те, як він покладе край війні, яка триває вже третій рік.